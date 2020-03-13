Коронавірус в Україні: на Житомирщині ізолювали 22 людини

У Житомирській області ізолювали 22 людей. Усі вони контактували з літньою жінкою з тутешнього Радомишля, в якої виявили коронавірус.

Як розповів голова Радомишльської райдержадміністрації Віктор Пулковський у коментарі "Громадському", люди погодились на самоізоляцію добровільно.

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"Те коло людей, які безпосередньо контактували, – ці люди є ізольованими та перебувають під наглядом лікарів удома", – зазначив він.

Зауважимо, що ще двоє людей, які контактували з хворою, є жителями Києва. Тому їх ізолювали в столиці. Також із ними провели бесіду та їхні контакти зараз опрацьовують.

Пулковський додав, що наразі стан людей у Радомишлі – спокійний, паніки тут немає.

Раніше медики заявляли про шістьох людей, які контактували з зараженою жінкою. Це її близькі родичі. Вони перебувають вдома на обсервації, бо наразі у них немає симптомів коронавірусу. Мовилося про двох жителів Радомишля та двох киян.

Що відомо про інфіковану коронавірусом жінку з Радомишля

У 70-річної жінки виявили коронавірус 12 березня. Заразилася вона у Польщі. Коли повернулася до України, то одразу до лікарів не звернулася та не самоізолювалася. Більше того, є інформація, що дорогою додому хвора гостювала у родичів у Львові, приймала гостей у себе вдома в Радомишлі та ходила до церкви.

Важливо! Наразі вона перебуває у лікарні та є ізольованою. Лікарі у неї виявили ускладнення – запалення легенів. Проводять необхідне симптоматичне лікування. Стан жінки – середньої тяжкості та вона перебуває в інфекційному відділені.

Через ситуацію, що склалася у Радомишлі, можуть запровадити надзвичайний стан. Відповідне рішення може ухвалити Житомирська ОДА вранці 13 березня.

Надзвичайний стан передбачає, зокрема, закриття розважальних закладів і місць, де одночасно може перебувати велика кількість людей.

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Що відомо про коронавірус в Україні

В Україні підтвердили ще 2 нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області. Його дружина перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Раніше коронавірус виявили у ще одного чоловіка з Чернівців. Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.

Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

Станом на вечір 12 березня загалом у світі на коронавірус захворіли 127 863 людей, а померли від недуги 4 718 осіб. Число тих, хто одужав, становить 68 310.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.



Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу