Коронавірус: в Україні прикордонники отримали препарати для підсилення імунітету
Українські прикордонники перебувають у зоні ризику при зустрічі людей, які потенційно можуть бути інфіковані небезпечним китайським коронавірусом.
Тому Рада національної безпеки і оборони забезпечила їх препаратами для покращення імунітету, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
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Данілов пояснив, що мовиться не про лікарські засоби, а про "певні препарати для профілактики".
У нас є сьогодні зона ризику стосовно прикордонників, які перші зустрічають на кордоні всіх, хто в’їжджає у нашу країну. До нас звернулася одна з фармацевтичних компаній і запропонувала не ліки, а, скажімо так, певні препарати, які підтримують імунну систему,
– розповів він.
Секретар РНБО зазначив, що ці препарати вже передали українським прикордонникам.
Ще раз наголошую, що це не ліки, тому що ліків найближчим часом, принаймні 2-6 місяців, немає. Не знаю, скільки наука буде цим питанням займатися, – додав він.
Важливо! Через коронавірус, який продовжує ширитися світом, в Україні також запровадили низку заходів перевірки пасажирів, які прибувають з Китаю. Наразі це стосується лише прямих рейсів. Більше про перевірки та їхню ефективність читайте у нашому матеріалі.
Смертельний китайський коронавірус: основне
Коронавірус, який спалахнув у Китаї, продовжує поширюватись поза межами країни. Станом на 1 лютого від спровокованої ним вірусної пневмонії померли 259 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 12022 осіб по всьому світу. Одужало 243 людини.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. Низка країн заявила про евакуацію своїх громадян із Китаю.
Міфи та брехня про китайський коронавірус/ інфографіка 24 каналу