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Коронавірус: в Україні прикордонники отримали препарати для підсилення імунітету

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Українським прикордонникам передали препарати для покращення імунітету / Фото держприкордонслужби

Українські прикордонники перебувають у зоні ризику при зустрічі людей, які потенційно можуть бути інфіковані небезпечним китайським коронавірусом.

Тому Рада національної безпеки і оборони забезпечила їх препаратами для покращення імунітету, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Знайте більше: Коронавірус з Китаю – останні новини

Данілов пояснив, що мовиться не про лікарські засоби, а про "певні препарати для профілактики".

У нас є сьогодні зона ризику стосовно прикордонників, які перші зустрічають на кордоні всіх, хто в’їжджає у нашу країну. До нас звернулася одна з фармацевтичних компаній і запропонувала не ліки, а, скажімо так, певні препарати, які підтримують імунну систему,
– розповів він.

Секретар РНБО зазначив, що ці препарати вже передали українським прикордонникам.

Ще раз наголошую, що це не ліки, тому що ліків найближчим часом, принаймні 2-6 місяців, немає. Не знаю, скільки наука буде цим питанням займатися, – додав він.

Важливо! Через коронавірус, який продовжує ширитися світом, в Україні також запровадили низку заходів перевірки пасажирів, які прибувають з Китаю. Наразі це стосується лише прямих рейсів. Більше про перевірки та їхню ефективність читайте у нашому матеріалі. 

Смертельний китайський коронавірус: основне

Коронавірус, який спалахнув у Китаї, продовжує поширюватись поза межами країни. Станом на 1 лютого від спровокованої ним вірусної пневмонії  померли 259 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 12022 осіб по всьому світу. Одужало 243 людини.

  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет. 

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. Низка країн заявила про евакуацію своїх громадян із Китаю.

Коронавірус 2020
Міфи та брехня про китайський коронавірус/ інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Юрковська
Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Держприкордонслужба Новини політики Медицина
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