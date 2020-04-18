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Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області-лідери з поширення COVID-19

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Коронавірус в Україні / Ілюстративне фото / Getty images

В Україні найбільше нових випадків коронавірусу за останню добу, 17 квітня, зафіксували у Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській області та у столиці.

Про це під час брифінгу 18 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Головне В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19

Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Чернівецькій області. В Рівненській області зафіксовані 43 випадки, в Івано-Франківській – 35 нових осіб заразились коронавірусом,
– зауважив він.

Швидкими темпами інфікуються також у Києві. До слова, столиця займає другу позицію за кількістю хворих в Україні після Буковини (770 хворих).

Яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні? За добу в Україні зареєстрували 444 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 9:00 18 квітня у державі вже є 5106 хворих на COVID-19. З них – 275 вже встигли одужати, а 133 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Регіони, де найбільше випадків COVID-19:

  • Чернівецька область – 840 випадків;
  • Івано-Франківська область – 462 випадки;
  • Тернопільська область – 366 випадків;
  • Вінницька область – 319 випадків;
  • Рівненська область – 283 випадки.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини політики
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