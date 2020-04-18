Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області-лідери з поширення COVID-19
В Україні найбільше нових випадків коронавірусу за останню добу, 17 квітня, зафіксували у Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській області та у столиці.
Про це під час брифінгу 18 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Головне В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19
Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Чернівецькій області. В Рівненській області зафіксовані 43 випадки, в Івано-Франківській – 35 нових осіб заразились коронавірусом,
– зауважив він.
Швидкими темпами інфікуються також у Києві. До слова, столиця займає другу позицію за кількістю хворих в Україні після Буковини (770 хворих).
Яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні? За добу в Україні зареєстрували 444 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 9:00 18 квітня у державі вже є 5106 хворих на COVID-19. З них – 275 вже встигли одужати, а 133 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Регіони, де найбільше випадків COVID-19:
- Чернівецька область – 840 випадків;
- Івано-Франківська область – 462 випадки;
- Тернопільська область – 366 випадків;
- Вінницька область – 319 випадків;
- Рівненська область – 283 випадки.
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