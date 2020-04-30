Коронавірус в Україні: у яких областях на добу тестують менше 100 осіб

За 29 квітня в Україні було проведено 7 315 ПЛР-тестів. У МОЗ цю кількість назвали рекордною. За весь період, з початку тестування на COVID-19 методом ПЛР, кількість проведених лабораторних досліджень становить 111 859.

Як повідомили сайту 24 каналу у Центрі громадського здоров’я України, по кожній області окремо за добу 29 квітня було проведено:

Вінницька обл. – 424 тести (станом на 28 квітня всього – 7 870 ПЛР-тестів);

Волинська обл. – 102 (станом на 28.04 всього – 1 902 ПЛР-тести);

Дніпропетровська обл. – 489 (станом на 28.04 всього – 5 063 ПЛР-тестів);

Донецька обл. – 101 (станом на 28.04 всього – 1 012 ПЛР-тестів);

Житомирська обл. – 91 (станом на 28.04 всього – 1 486 ПЛР-тестів);

Закарпатська обл. – 189 (станом на 28.04 всього – 2 506 ПЛР-тестів);

Запорізька обл. – 414 (станом на 28.04 всього – 4 166 ПЛР-тестів);

Івано-Франківська обл. – 187 (станом на 28.04 всього – 2 931 ПЛР-тест);

м. Київ та Київська обл. – 1 017 (станом на 28.04 всього – 11 343 (Київ) та 3 317 (область) ПЛР-тестів);

Кіровоградська обл. – 244 (станом на 28.04 всього – 3 942 ПЛР-тести);

Львівська обл. – 233 (станом на 28.04 всього – 3 348 ПЛР-тестів);

Луганська обл. – 34 (станом на 28.04 всього – 437 ПЛР-тестів);

Миколаївська обл. – 24 (станом на 28.04 всього – 1 456 ПЛР-тестів);

Одеська обл. – 224 (станом на 28.04 всього – 4 497 ПЛР-тестів);

Полтавська обл. – 168 (станом на 28.04 всього – 1 706 ПЛР-тестів);

Рівненська обл. – 160 (станом на 28.04 всього – 3 213 ПЛР-тестів);

Сумська обл. –103 (станом на 28.04 всього – 1 461 ПЛР-тест);

Тернопільська обл. – 544 (станом на 28.04 всього – 4 676 ПЛР-тестів);

Харківська обл. – 325 (станом на 28.04 всього – 2 667 ПЛР-тестів);

Херсонська обл. –298 (станом на 28.04 всього – 4 092 ПЛР-тести);

Хмельницька обл. – 78 (станом на 28.04 всього – 2 139 ПЛР-тестів);

Черкаська обл. – 492 (станом на 28.04 всього – 5 780 ПЛР-тестів);

Чернівецька обл. – 448 (станом на 28.04 всього – 5 828 ПЛР-тестів);

Чернігівська обл. – 111 (станом на 28.04 всього – 1 415 ПЛР-тестів);

Є також приватні лабораторії – за добу там провели 814 досліджень.



Скільки людей протестували за добу (29 квітня) в Україні / 24 канал за даними ЦГЗ України

За даними МОЗ, за 29 квітня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (82), Тернопільській області (71), місті Києві (60) та Рівненській області (49). Лідерами за загальною кількістю хворих залишаються Чернівецька область (1 571), Київ (1 401) та Івано-Франківська область (862).

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Тут, як бачимо, кількість тестувань на добу зростає. Так, якщо станом на 23 квітня у місцевих органах охорони здоров’я нам повідомляли про 893 тести на добу по Києву та в середньому 100-120 – в Івано-Франківській області, то зараз ці показники зросли до 1 017 (разом з областю) та 187 відповідно.

Що стосується Чернівецької області, то 25 квітня нам повідомили, що середня потужність місцевої лабораторії – 188 зразків клінічного матеріалу за добу. Наразі ж бачимо 448 проведених тестів на коронавірус за 29 квітня.

При цьому у кількох областях за добу протестували менше 100 осіб: Житомирська (91), Хмельницька (78), Луганська (34), Миколаївська (24).

Що за кордоном?

Наразі, за даними Worldometer, Україна – на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів на 1 мільйон населення (2 558).

Для порівняння, цей показник у Литві становить 46 121 (загальна кількість 125 555), Португалії 38 814 (всього 395 771), Італії 31 603 (всього 1 910 761), Великій Британії 12 058 (всього 818 539).



Остання колонка – кількість тестів на 1 млн населення у країнах Європи / скріншот (кінець списку)

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У низці країн практикують масове тестування.



Кого тестують в першу чергу в інших країнах (натисніть на зображення, щоб його збільшити) / Інфографіка Слово і діло

Чи достатньо цього?

В Україні тестування на коронавірус проводять передусім:

людям, які мають симптоми ГРВІ чи хворі на пневмонію;

тим, хто повернувся з країн, де підвищений епідеміологічний рівень;

тим, хто проживає в одному домі з хворим на COVID-19;

медпрацівникам (зокрема тим, хто контактує з хворими на COVID-19 або тілами померлих від цієї хвороби).



Кому роблять ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

Як говорив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю LB.ua, ситуація з тестуванням в Україні – у нормі:

Нам всі кричать, що ми мало тестуємо. Ми не мало тестуємо, ми тестуємо всіх, кого потрібно тестувати.

Водночас, як зазначила у коментарі сайту 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська, на сьогодні ми все ж не можемо побачити реальну картину з захворюваністю в країні. Хоча кількість осіб, яких тестують, зростає і це – хороший знак.

Наразі експертка не бачить необхідності проводити тести усім, як це роблять, наприклад, у Південній Кореї. Хоча б тому, що в Україні їх для цього недостатньо.

Але список варто було б розширити. Зокрема людьми, які, в силу професійної діяльності, змушені багато контактувати з іншими (продавці, прикордонники тощо) та тими, хто повернувся з-за кордону. Представники вищеназваних категорій можуть не мати високої температури та кашлю, але бути безсимптомними носіями.

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Низька кількість проведених тестів у окремих регіонах, на думку лікарки, зумовлена передусім тим, що наразі до кінця не визначена нормативна база – кого саме треба тестувати:

В областях, де такі низькі показники, очевидно, тестують лише тих, хто має виражені симптоми COVID-19, пневмонію або проживають з тими, хто вже захворів.

Крім того, не всі лабораторії у регіонах є достатньо потужними, щоб обробляти значну кількість ПЛР-тестів на добу. У області з найбільшою кількістю випадків уже завозять необхідне обладнання, але тут справа не лише у цьому – медиків теж потрібно навчати це робити. Хоч і це тестування – не нове для України, його проводили і раніше для виявлення інших інфекцій.

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Варто згадати, що у ВООЗ одним із пунктів послаблення карантинних обмежень називають саме здатність виявляти та ізолювати нові випадки COVID-19 і в цілому тримати поширення вірусу під контролем.

Станом на 30 квітня в Україні зафіксовано 10 406 випадків COVID-19 (нових за добу – 540). 261 особа померла, 1238 одужало.