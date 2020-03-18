Коронавірус в Україні: що відомо про стан першого чоловіка, який захворів на Київщині
У Київській ОДА розповіли подробиці про стан чоловіка, у якого виявили новий вид коронавірусу Covid-19.
Про це пише пресслужба Київської ОДА.
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Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, перебуває на самоізоляції. Над ним встановлений медико-санітарний нагляд.
Відомо, що після повернення з-за кордону чоловікові стало зле і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там медики у нього взяли аналізи, які доставили у центральну вірусологічну лабораторію Центру Громадського Здоров'я МОЗ України, де й підтвердився факт наявності коронавірусу.
Близькі хворого також перебувають на самоізоляції.
Як наголошують лікарі, від вчасного звернення до лікаря може залежати життя та здоров’я.
В Україні, станом на 18 березня, зафіксовано 14 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них два – летальних.
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