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Коронавірус в Україні: що відомо про стан першого чоловіка, який захворів на Київщині

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Подробиці стану першого зараженого в Києві / Фотобанк 24 каналу

У Київській ОДА розповіли подробиці про стан чоловіка, у якого виявили новий вид коронавірусу Covid-19.

Про це пише пресслужба Київської ОДА.

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Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, перебуває на самоізоляції. Над ним встановлений медико-санітарний нагляд. 

Відомо, що після повернення з-за кордону чоловікові стало зле і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там медики у нього взяли аналізи, які доставили у центральну вірусологічну лабораторію Центру Громадського Здоров'я МОЗ України, де й підтвердився факт наявності коронавірусу.

Близькі хворого також перебувають на самоізоляції.

Як наголошують лікарі, від вчасного звернення до лікаря може залежати життя та здоров’я.

В Україні, станом на 18 березня, зафіксовано 14 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них два – летальних.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здорове життя
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