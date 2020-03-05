Коронавірус в Україні: відомі результати аналізів людей, які мали контакт з хворим чернівчанином
Шестеро людей, які контактували з інфікованим коронавірусом чернівчанином, є здоровими.
Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що загалом в Україні медики підозрюють коронавірусну інфекцію у шести осіб, які контактували із зараженим чернівчанином.
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Як повідомили на пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації, усі підозрювані є здоровими.
Наразі шестеро людей досі перебувають під наглядом медиків. Серед них – дружина інфікованого коронавірусом.
"Осіб, які контактували із чернівчанином, у якого діагностували коронавірус, зараз є 6. Окрім його дружини, це четверо прикордонників та митник. Вони здорові, але перебувають під наглядом лікарів", – йдеться у джерелі.
Що відомо про українця, в якого виявили коронавірус: коротко
- Хворий – чоловік середнього віку.
- Він разом із дружиною повернувся 29 лютого з Італії до України. Згодом чоловікові стало погано, його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі.
- Лабораторні дослідження підтвердили наявність у нього інфекції Covid-19.
- Про діагноз хворий дізнався у свій день народження.
- Спершу дружина чоловіка перебувала в самоізоляції у власній квартирі, оскільки у неї були відсутніми симптоми.
- Проте увечері 3 березня жителі Чернівців зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали та перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома.
- У підсумку її забрала машина "швидкої" на обсервацію.
Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу
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