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Коронавірус в Україні: відомі результати аналізів людей, які мали контакт з хворим чернівчанином

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Відомі результати аналізів людей, які мали контакт з хворим чернівчанином / Getty Images

Шестеро людей, які контактували з інфікованим коронавірусом чернівчанином, є здоровими.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що загалом в Україні медики підозрюють коронавірусну інфекцію у шести осіб, які контактували із зараженим чернівчанином.

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Як повідомили на пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації, усі підозрювані є здоровими. 

Наразі шестеро людей досі перебувають під наглядом медиків. Серед них – дружина інфікованого коронавірусом.

"Осіб, які контактували із чернівчанином, у якого діагностували коронавірус, зараз є 6. Окрім його дружини, це четверо прикордонників та митник. Вони здорові, але перебувають під наглядом лікарів", – йдеться у джерелі.

Що відомо про українця, в якого виявили коронавірус: коротко

  • Хворий – чоловік середнього віку.
  • Він разом із дружиною повернувся 29 лютого з Італії до України. Згодом чоловікові стало погано, його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі.
  • Лабораторні дослідження підтвердили наявність у нього інфекції Covid-19.
  • Про діагноз хворий дізнався у свій день народження.
  • Спершу дружина чоловіка перебувала в самоізоляції у власній квартирі, оскільки у неї були відсутніми симптоми.
  • Проте увечері 3 березня жителі Чернівців зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали та перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома.
  • У підсумку її забрала машина "швидкої" на обсервацію.

що варто знати про коронавірус

Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Коронавірус Covid-19 Медицина Коронавірус в Україні Новини Чернівців
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