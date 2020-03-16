Коронавірус в Україні: Зеленський доручив МОЗ підготувати медичні заклади

Президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих у тяжких станах.

Про це глава держави заявив під час свого звернення до українців щодо заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

Важливо Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

Він також закликав Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонити планові заходи та операції. Натомість здійснювати лише термінові та невідкладні заходи.

Закликаю розробити механізм доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку,

– наголосив Зеленський.

Зазначимо, що у Чернівецькій та Житомирській областях, де є підтверджені випадки захворювання на коронавірус, від 17 березня вводять надзвичайний стан.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Карантин через коронавірус в Україні: що відомо

В Україні зафіксували вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.

По всій території країни оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Закриті усі навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпеки вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу