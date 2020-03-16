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Коронавірус в Україні: Зеленський доручив МОЗ підготувати медичні заклади

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Володимир Зеленський / Getty Images

Президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих у тяжких станах.

Про це глава держави заявив під час свого звернення до українців щодо заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

Важливо Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

Він також закликав Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонити планові заходи та операції. Натомість здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. 

Закликаю розробити механізм доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку,
– наголосив Зеленський.

Зазначимо, що у Чернівецькій та Житомирській областях, де є підтверджені випадки захворювання на коронавірус, від 17 березня вводять надзвичайний стан.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Карантин через коронавірус в Україні: що відомо

  • В Україні зафіксували вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.
  • По всій території країни оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Закриті усі навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участі глядачів.
  • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
  • Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпеки вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.

як врятуватися від коронавірусу
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Все про коронавірус: 12 корисних статей
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Автор: Ірина Буртик
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Здоров'я Медицина
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