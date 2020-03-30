Коронавірус в Україні: звички, які змінили життя українців
Психологи та лікарі переконані, що коронавірус – це страшна хвороба, але здатна хоч трохи змінити світ на краще. Адже щоденні заклики – дотримуватись особистої гігієни, турбуватись про близьких та власне здоров'я перетворюються в корисні звички. Що змінило життя українці – читайте далі.
Дотримання особистої гігієни
"Ретельно мити руки" – цей заклик став буквально девізом кампанії з протидії коронавірусу. У соцмережах з'явились мільйони відео, на яких зірки закликають стежити за гігієною рук. Цей флешмоб запустила Всесвітня організація охорони здоров'я.
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А ще медики, урядовці, президенти щодня закликають не торкатися руками обличчя, при кашлі чи чханні прикриватися ліктем чи серветками, постійно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхні і у разі поганого самопочуття не зволікати і звертатися до сімейного лікаря.
Українці ретельніше стежать за особистою гігієною / Фото Getty images
Психологи ж відзначають, що за період карантину, який триватиме понад місяць, ці заклики перетворяться у гарні звички, які залишаться з нами і після пандемії коронавірусу.
"Звичка формується продовж 30 днів. І потім людина вже автоматично починає повторювати одні і ті ж рухи", – пояснила психолигиня Олена Рихальська.
Комунікація з лікарями
Лікар-інфекціоніст Оксана Виговська розповіла, що пандемія дещо змінить й ставлення людей до праці медиків, а ще, що важливо, навчить українців постійно комунікувати зі своїм сімейним лікарем.
А ті, хто зазвичай, викликає медиків, коли немає сил боротися із недугою самостійно, набудуть іншої гарної звички – вчасно звертатися до лікаря.
Налагодження комунікації з сімейним лікарем / Фото Shutterstock
Зміна раціону харчування
В українців також з'явилось більше часу стежити за раціоном та якістю свого харчування. Через карантин люди рідше виходять за покупками в супермаркет, а тому купують лише найнеобхідніше.
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Ті, хто ж звик харчуватись фаст-фудом, тепер має більше часу на приготування корисної їжі вдома.
Українці змінили своє харчування / Фото Shutterstock
Чому важливо дотримуватись карантинних обмежень/Інфографіка 24 Каналу
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