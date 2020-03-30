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Коронавірус в Україні: звички, які змінили життя українців

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Психологи та лікарі переконані, що коронавірус – це страшна хвороба, але здатна хоч трохи змінити світ на краще. Адже щоденні заклики – дотримуватись особистої гігієни, турбуватись про близьких та власне здоров'я перетворюються в корисні звички. Що змінило життя українці – читайте далі.

Дотримання особистої гігієни

"Ретельно мити руки" – цей заклик став буквально девізом кампанії з протидії коронавірусу. У соцмережах з'явились мільйони відео, на яких зірки закликають стежити за гігієною рук. Цей флешмоб запустила Всесвітня організація охорони здоров'я.

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А ще медики, урядовці, президенти щодня закликають не торкатися руками обличчя, при кашлі чи чханні прикриватися ліктем чи серветками, постійно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхні і у разі поганого самопочуття не зволікати і звертатися до сімейного лікаря.


Українці ретельніше стежать за особистою гігієною / Фото Getty images

Психологи ж відзначають, що за період карантину, який триватиме понад місяць, ці заклики перетворяться у гарні звички, які залишаться з нами і після пандемії коронавірусу.

"Звичка формується продовж 30 днів. І потім людина вже автоматично починає повторювати одні і ті ж рухи", – пояснила психолигиня Олена Рихальська.

Комунікація з лікарями

Лікар-інфекціоніст Оксана Виговська розповіла, що пандемія дещо змінить й ставлення людей до праці медиків, а ще, що важливо, навчить українців постійно комунікувати зі своїм сімейним лікарем.

 
Оксана Виговська, лікар-інфекціоніст
“Зміниться ставлення до медичних працівників в позитивну сторону. Навчимося, якщо у нас десь заболіло, закололо чи закашляли, не бігти відразу до лікаря в поліклініку, а комунікувати з ним за допомогою сучасних засобів зв'язку”

А ті, хто зазвичай, викликає медиків, коли немає сил боротися із недугою самостійно, набудуть іншої гарної звички – вчасно звертатися до лікаря.


Налагодження комунікації з сімейним лікарем / Фото Shutterstock

Зміна раціону харчування

В українців також з'явилось більше часу стежити за раціоном та якістю свого харчування. Через карантин люди рідше виходять за покупками в супермаркет, а тому купують лише найнеобхідніше. 

Більше про здоровий раціон – дивіться у програмі "Зірки на тарілці" на 24 каналі

Ті, хто ж звик харчуватись фаст-фудом, тепер має більше часу на приготування корисної їжі вдома. 


Українці змінили своє харчування / Фото Shutterstock

 


Чому важливо дотримуватись карантинних обмежень/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Катерина Степанова
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Лікування Здорове життя Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Гігієна Здоров'я
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