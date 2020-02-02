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Коронавірус вдалося ізолювати в італійській лікарні: що це означає для медицини

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Глава МОЗ Італії Сперанца заявив, що коронавірус вдалося ізолювати / leggo.it

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що місцевим медикам вдалося ізолювати небезпечний коронавірус. Зробити це вдалося у лікарні Спалланзані, розташованій в італійський столиці Римі.

Сам міністр вже назвав це досягнення величезним відкриттям, повідомляє видання Corriere Della Sera.

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Коронавірус було ізольовано у лікарні Спалланзані. Це створює більше можливостей для його вивчення. Ми зможемо визначити, що робити, щоб обмежити його,
– заявив Роберто Сперанца.

За його словами, це глобальне відкриття, яким уряд Італії обіцяє поділитися з усім світовим співтовариством.

Наразі у шпиталі Спалланзані перебувають двоє туристів з Китаю. Медики підтвердили у них наявність коронавірусної інфекції.

Що відомо про боротьбу з коронавірусом в Італії?Італійський уряд одним з перших у Європейському Союзі оголосив надзвичайну ситуацію через небезпеку коронавірусу. Надзвичайну ситуацію було оголошено на термін у 6 місяців.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 2 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 305 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 328 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Коронавірус 2020 Китай Новини Здоров'я
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