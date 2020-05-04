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Коронавірус "вдарив" по Бразилії: зафіксовано понад 100 тисяч хворих

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У Бразилії зафіксували понад 100 тисяч випадків захворювання на коронавірус
У Бразилії зафіксували понад 100 тисяч випадків захворювання на коронавірус / efe.com

У Бразилії станом на 3 травня зафіксували вже 101 тисячу 147 випадків захворювання на коронавірус. Таким чином латиноамериканська країна стала вже дев'ятою "стотисячною" у світі і першою у Південній Америці.

Лише за 3 травня у Бразилії зафіксували 4 тисяч 588 випадків захворювання на коронавірус. Такі дані публікує портал WorldOmeter.

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До слова, показник нових підтверджених випадків за добу 3 травня є третім у світі. Більше хіба що у США та Росії.

Щоправда, майже половина підтверджених випадків у Бразилії уже не є активними. Так, станом на 3 травня у південноамериканській країні від коронавірусу одужали вже майже 43 тисячі людей.

Ще 7 тисяч 25 хворих на коронавірус у Бразилії – померли. Відтак кількість досі активних випадків лише трохи перевищує 51 тисячу.

Країни, у яких найбільше хворих на коронавірус

Станом на 3 травня у світі підтвердили коронавірус вже у 3 мільйонів 559 тисяч 593 людей. Внаслідок захворювання померли вже 247 тисяч 994 людини.

Поки більш як 100 тисяч підтверджених випадків захворювання є лише у 9 країнах, розташованих у Європі, Азії та Північній Америці:

  • США – 1 мільйон 185 тисяч випадків (24,5 тисячі за останню добу);
  • Іспанія – 247 тисяч (1,5 тисячі за останню добу);
  • Італія – 210 тисяч (1,3 тисячі за останню добу);
  • Велика Британія – 186 тисяч (4,3 тисячі за останню добу);
  • Франція – 168 тисяч (297 за останню добу);
  • Німеччина – 165 тисяч (598 за останню добу);
  • Росія – 134 тисячі (10,6 тисячі за останню добу);
  • Туреччина – 126 тисяч (1,6 тисячі за останню добу);
  • Бразилія – 101 тисяча (4,5 тисячі за останню добу);
  • Іран – 97 тисяч (976 за останню добу).

До слова, далі після Бразилії серед південноамериканських країн іде Перу. Там зафіксували 45 тисяч 928 випадків захворювання, а 1 тисяча 286 хворих вже померли.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Бразилія Здоров'я Медицина
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