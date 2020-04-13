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Коронавірус вдесятеро разів смертоносніший за свинячий грип, – ВООЗ

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У ВООЗ заявили, що коронавірус небезпечніший за свинячий грип / Unsplash

У ВООЗ заявили, що COVID-19 вдесятеро разів смертоносніший за свинячий грип. В організації додали, що обмежувальні заходи повинні скасовуватися не одразу, а повільно та поступово.

Коронавірус поширюється дуже швидко, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалахи хвороби вкрай швидко набирають обертів, а зупиняються значно повільніше. Він додав, що у деяких країнах випадки зараження подвоюються вже за 3-4 дні.

Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що це смертельно – в 10 разів смертоносніше, ніж вірус, що спричинив пандемію грипу 2009 року,
– заявив під час брифінгу Тедрос Аданом Гебреісус.

Відтак, гендиректор ВООЗ наполягає на тому, що карантинні обмеження повинні скасовувати повільно та поступово.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 ВООЗ Жертви Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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