Коронавірус вдесятеро разів смертоносніший за свинячий грип, – ВООЗ

У ВООЗ заявили, що COVID-19 вдесятеро разів смертоносніший за свинячий грип. В організації додали, що обмежувальні заходи повинні скасовуватися не одразу, а повільно та поступово.

Коронавірус поширюється дуже швидко, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалахи хвороби вкрай швидко набирають обертів, а зупиняються значно повільніше. Він додав, що у деяких країнах випадки зараження подвоюються вже за 3-4 дні.

Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що це смертельно – в 10 разів смертоносніше, ніж вірус, що спричинив пандемію грипу 2009 року,

– заявив під час брифінгу Тедрос Аданом Гебреісус.

Відтак, гендиректор ВООЗ наполягає на тому, що карантинні обмеження повинні скасовувати повільно та поступово.

We know that #COVID19:

-spreads fast

-transmits more easily in crowded environments like nursing homes

-can be deadly

We know that early case-finding, testing, isolating & treating every case & tracing every contact are essential for stopping transmission.https://t.co/2LZWuPRRNu — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 13, 2020



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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