Коронавірус вдесятеро разів смертоносніший за свинячий грип, – ВООЗ
У ВООЗ заявили, що COVID-19 вдесятеро разів смертоносніший за свинячий грип. В організації додали, що обмежувальні заходи повинні скасовуватися не одразу, а повільно та поступово.
Коронавірус поширюється дуже швидко, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.
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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалахи хвороби вкрай швидко набирають обертів, а зупиняються значно повільніше. Він додав, що у деяких країнах випадки зараження подвоюються вже за 3-4 дні.
Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що це смертельно – в 10 разів смертоносніше, ніж вірус, що спричинив пандемію грипу 2009 року,
– заявив під час брифінгу Тедрос Аданом Гебреісус.
Відтак, гендиректор ВООЗ наполягає на тому, що карантинні обмеження повинні скасовувати повільно та поступово.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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