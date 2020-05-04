Коронавірус відступає: у Новій Зеландії жодного нового випадку за добу

У Новій Зеландії вперше за 7 тижнів не виявили жодного нового випадку COVID-19 за 3 травня. Наразі в країні коронавірусом інфікувались 1 487 людей, проте більшість з них вже одужали.

У Новій Зеландії від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 20 осіб. У лікарнях перебувають лише 7 хворих, ще 184 одужують вдома. Одужали 1 276 людей. Про це інформує Al Jazeera.

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Звісно, що це обнадійливі цифри. Але це лише одна доба. Справжнім випробування стане наступний тиждень, коли мине інкубаційний період вірусу і у людей можуть проявитись перші симптоми, які зазвичай виникають через 5 – 6 днів після контакту,

– повідомив головний санітарний лікар Нової Зеландії Ешлі Блумфілд.

Найближчим часом влада країни ухвалить рішення про зняття низки карантинних обмежень. Частину заборон уже скасували 27 квітня: дозволили прогулянки, відкрили певні спортзаклади і місця для відпочинку. Також розпочали роботу низка підприємств.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я 2 травня вирішила продовжити дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації скличуть впродовж 90 днів.

Наразі у світі зафіксовано понад 3 мільйони 566 тисяч випадків коронавірусу, з них більше ніж 248 тисяч – летальні. Від COVID-19 вдалось одужати майже 1 мільйону 157 тисячам осіб.



Як протікає коронавірус / Інфографіка 24 каналу