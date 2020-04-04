Коронавірус виявили після смерті: у Парижі раптово помер 37-річний українець
У Франції через ускладнення від COVID-19 помер 37-річний громадянин України родом із Тернопільщини. Коронавірус виявили у нього вже після смерті. Родичі українця розповіли, що чоловік одного дня поскаржився на біль у грудях, а вночі помер.
Про факт смерті українця у Франції пише Укрінформ з посиланням на інформацію від керівника консульсько-правового відділу посольства України у Франції Миколи Собка. Тест на COVID-19 українцю зробити вже після його смерті, результат був позитивний.
Нагадаємо 2 квітня Франція вийшла на 4 місце за кількістю смертей через COVID-19 у світі
Місцеві тернопільські видання пишуть, що померлого звали Володимир Гринчишин. Він поїхав на заробітки в лютому 2020 з Тернопільської області до Парижа, але працював недовго – через карантин сидів у Франції без роботи.
Помер тернополянин, якому 19 березня виповнилося 37 років, раптово – начебто не хворів, хоча скаржився на біль у грудях. Вдома у чоловіка залишилися 11-річна донька та вагітна дружина.
30 березня він почав кашляти. Температури в нього не було. А вночі його не стало. Вже зробили розтин, і є підтвердження, що в нього був коронавірус. Кажуть, що була пневмонія і він задихнувся,
– розповіла родичка померлого.
Зараз родичі думають, як повернути тіло Володимира або прах після кремації додому. У посольстві та місцевих відповідальних установах не можуть сказати, скільки часу піде на всі процедури.
Відомо лише, що кремація коштує близько 4000 євро, а перевезення праху до України – ще 5000 євро. Родина просить допомоги у небайдужих, адже не має таких грошей.
У Франції станом на вечір 3 квітня 2020 року зафіксовано 64 тисячі 338 випадків інфікування коронавірусом. Нових хворих за добу – понад 5 тисяч. За весь час епідемії у Франції померли 6 507 людей.
Режим ізоляції у Франції, нагадаємо, діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому. Можна хіба що на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи до лікарні.
У ці країни не варто їхати, поки у світі – пандемія COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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