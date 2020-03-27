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Коронавірус виявили у 10 немовлят в Італії

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Коронавірус виявили у немовлят / laprovinciapavese.gelocal.it

В італійському місті Павія підтвердили коронавірус у 10 немовлят. Інфікування відбулося після народження, а не внутрішньоутробно.

Діти наразі перебувають у педіатричному відділенні клінічної лікарні Сан-Маттео, повідомляє La Provincia pavese.

Тим часом В Італії 101-річний чоловік поборов коронавірус

Стан немовлят – задовільний. Лікарі розповіли, що діти не були заражені внутрішньоутробно.

Медики запевняють: інфікування завжди відбувається після народження через контакт з найближчими родичами, перш за все, з інфікованими матерями.

Водночас ще одне новонароджене немовля з Павії через коронавірус помістили у відділення інтенсивної терапії в Мілані. За словами медиків, стан здоров’я дитини залишається під контролем.

Що відомо про коронавірус в Італії: короткі факти

  • Загальна кількість заражених в Італії – понад 80 тисяч людей, померли 8 215 людей.
  • У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
  • Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
  • У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності через коронавірус. Наразі найгірша ситуація на півночі, але влада побоюється, що "гаряча точка" може переміститись.
коронавірус правила
Як вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Медицина Діти і неповнолітні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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