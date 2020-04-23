Коронавірус виявили у домашніх котів у США
Епідемія коронавірусу триває у США. Відтепер під загрозою інфікування не лише люди, а й їхні домашні улюбленці.
У штаті Нью-Йорк медики виявили зараження на коронавірус у двох домашніх котів, повідомляє Associated Press.
До речі COVID-19 спалахнув у зоопарку Нью-Йорка: захворіли ще 7 диких кішок
У Центрі з контролю і профілактики захворювань вважають, що коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів.
У першого кота ознаки коронавірусу з’явилися приблизно через тиждень після того, як його господар нетривалий час хворів на респіраторне захворювання.
Зауважимо, що у господаря домашнього улюбленця COVID-19 не виявили. Відомо, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.
Господар другого кота був хворий на коронавірус.
Що кажуть ветеринари
У котів проявляються симптоми респіраторного захворювання. Ветеринари розраховують, що вони підуть на поправку.
Що відомо про коронавірус у тварин
- 16 березня у Гонконзі помер померанський шпіц, у якого діагностували коронавірус. Загалом собаці за весь час було зроблено п'ять тестів на коронавірус, два з яких були негативними.
- 20 березня у тому ж місті на коронавірус захворів другий собака. Його господиня була інфікована на коронавірус. Тест був позитивним.
- Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати. Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи.
Як домашні тварини передають коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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