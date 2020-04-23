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Коронавірус виявили у домашніх котів у США

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Коронавірус виявили у котів / shutterstock.com

Епідемія коронавірусу триває у США. Відтепер під загрозою інфікування не лише люди, а й їхні домашні улюбленці.

У штаті Нью-Йорк медики виявили зараження на коронавірус у двох домашніх котів, повідомляє Associated Press.

До речі COVID-19 спалахнув у зоопарку Нью-Йорка: захворіли ще 7 диких кішок

У Центрі з контролю і профілактики захворювань вважають, що коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів.

У першого кота ознаки коронавірусу з’явилися приблизно через тиждень після того, як його господар нетривалий час хворів на респіраторне захворювання.

Зауважимо, що у господаря домашнього улюбленця COVID-19 не виявили. Відомо, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.

Господар другого кота був хворий на коронавірус.

Що кажуть ветеринари

У котів проявляються симптоми респіраторного захворювання. Ветеринари розраховують, що вони підуть на поправку.

Що відомо про коронавірус у тварин

  • 16 березня у Гонконзі помер померанський шпіц, у якого діагностували коронавірус. Загалом собаці за весь час було зроблено п'ять тестів на коронавірус, два з яких були негативними.
  • 20 березня у тому ж місті на коронавірус захворів другий собака. Його господиня була інфікована на коронавірус. Тест був позитивним.
  • Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати. Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи.


Як домашні тварини передають коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Світ тварин Новини США Лікування
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