Коронавірус виявили в учасника конференції за участю Трампа

У США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців.

Конференція політичних консерваторів відбувалася в Меріленді з 26 до 28 лютого. Невдовзі один із її учасників звернувся до лікарні в Нью-Джерсі, де його інфікування коронавірусом підтвердили. Про це повідомляє сам Американський консервативний союз у своєму твіттері.

Нагадаємо Трамп таки визнав коронавірус проблемою та виділив гроші на боротьбу з ним

Згідно з даними спілки, хворий учасник особисто не зустрічався з Трампом чи віцепрезидентом і не відвідував заходи в головному залі. Зараз він на карантині у лікарні, йому надають необхідне лікування.

Довідка. Станом на 7 березня у Штатах зареєстрували 233 випадки захворювання на коронавірус, 12 людей померли.

У коментарях до допису користувачі іронізують з Трампа і питають, чи він досі вважає коронавірус обманом і змовою. Річ у тім, що американський президент тривалий час ігнорував поширення хвороби, називаючи його "маніпуляцією".

Important Health Notification for CPAC 2020 participants and attendees. pic.twitter.com/NtahNO8st3 — ACU (@ACUConservative) March 7, 2020

Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу

22 лютого президент США Дональд Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус буде лише короткостроковою проблемою, яка не матиме довготривалого впливу на світову економіку.

Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції. Але медичні інституції США повідомляють про нові випадки зараження американців коронавірусом.

Коротко про коронавірус