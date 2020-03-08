Коронавірус виявили в учасника конференції за участю Трампа
У США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців.
Конференція політичних консерваторів відбувалася в Меріленді з 26 до 28 лютого. Невдовзі один із її учасників звернувся до лікарні в Нью-Джерсі, де його інфікування коронавірусом підтвердили. Про це повідомляє сам Американський консервативний союз у своєму твіттері.
Нагадаємо Трамп таки визнав коронавірус проблемою та виділив гроші на боротьбу з ним
Згідно з даними спілки, хворий учасник особисто не зустрічався з Трампом чи віцепрезидентом і не відвідував заходи в головному залі. Зараз він на карантині у лікарні, йому надають необхідне лікування.
Довідка. Станом на 7 березня у Штатах зареєстрували 233 випадки захворювання на коронавірус, 12 людей померли.
У коментарях до допису користувачі іронізують з Трампа і питають, чи він досі вважає коронавірус обманом і змовою. Річ у тім, що американський президент тривалий час ігнорував поширення хвороби, називаючи його "маніпуляцією".
Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу
22 лютого президент США Дональд Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус буде лише короткостроковою проблемою, яка не матиме довготривалого впливу на світову економіку.
Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції. Але медичні інституції США повідомляють про нові випадки зараження американців коронавірусом.
Коротко про коронавірус
- Станом на 7 березня від коронавірусного захворювання Covid-2019 у світі вже одужали понад 57 389 людей.
- Водночас помер 3 491 інфікований. Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188.
- Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження зафіксували в Італії.
- В Україні підтверджений лише один випадок коронавірусу – у чоловіка з Чернівців.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.