Коронавірус вплинув на хід медреформи, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що медичну реформу в Україні продовжать та реалізують в повному обсязі з корективами, які внесло поширення коронавірусної хвороби.

Про це Денис Шмигаль зазначив під час засідання уряду 6 травня, пише 24 Канал.

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Як відомо, нещодавно Президент анонсував необхідність змін до наявної моделі медичної реформи.

Денис Шмигаль “Медична реформа має дати результат, який принесе покращення в роботі медичного персоналу і який принесе конкретно якісний результат для нас усіх – для мешканців України, які можуть стати пацієнтами нашої медичної системи”.

Прем'єр додав, що медична реформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі "з корективами, які вніс сьогодні коронавірус в те, що ми бачимо, як працює медична система, які потреби медичної системи сьогодні є".

Україна не може втрачати жодного лікаря, оскільки кожен лікар є важливим,

– зазначив Шмигаль.

1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Прем'єр-міністр не пояснив, про які "корективи коронавірусу" йдеться.

До теми: Медикам – рабство, пацієнтам – смерть, Зеленському – рейтинг, – Супрун про скасування медреформи

Що відомо про ймовірне скасування медреформи?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 червня змінюється фінансування медичних закладів. Це, відповідно, зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня. Ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина заявила, що зупинення реформи поверне українців у минуле і ми далі платитимемо хабарі за медичні послуги. Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.

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