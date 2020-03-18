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Коронавірус вражає людей із другою групою крові: спростовуємо черговий фейк

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Група крові ніяк не впливає на ризики заразитися коронавірусом / unsplash.com

Низка українських ЗМІ опублікували маніпулятивну новину про те, що ніби-то коронавірус вражає більше людей із другою групою крові. Але, жодної офіційної інформації про це немає. Є лише неперевірене дослідження, яке може не бути рецензованим взагалі.

Наші гроші. Львів та По той бік новин спростували дослідження про ризики інфікування коронавірусом залежно від групи крові, які попередньо поширили УНІАН, Кореспондент, ТСН, ZIK та низка інших видань.

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Про що йдеться в маніпулятивному дослідженні

"Люди з другою групою крові найбільш вразливі до коронавірусу" – такий висновок подають як остаточний, однак насправді це маніпуляція. Відповідне дослідження ще не пройшло перевірки!

За даним Global Times з посиланням на сайт медичних досліджень Medrxiv, у 2173 пацієнтів трьох лікарень з Вуханю і Шеньчженя, у яких був підтверджений коронавірус, були взяті зразки аналізів, 206 з яких належали людям, які померли від коронавірусу.

Відтак, згідно з висновками, люди із другою групою крові мають найвищий ризик зараження коронавірусом, – йдеться в маніпулятивних публікаціях. 

АЛЕ! Сайт Medrxiv – це не сайт медичних досліджень, а безкоштовний онлайн-архів для поширення повних, але ще не опублікованих рукописів (препринтів) в медичних, клінічних та суміжних науках про здоров'я.

Такі публікації – це попередні звіти про роботу, які не пройшли перевірки. Як вказано на сайті Medrxiv, на них не слід покладатися на практиці та не слід повідомляти їх у ЗМІ як доведену інформацію!

Таке неперевірене дослідження щодо групи крові хворих на коронавірус дійсно опубліковане на сайті Medrxiv. Однак воно ще не було рецензоване експертами, які оцінюють статтю і можуть виявити слабкі сторони в припущеннях, методах та висновках. А до цього часу говорити про будь-які результати зарано.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я дослідження Медицина Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування
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