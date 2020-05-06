Коронавірус вражає ще одну важливу систему організму: дослідження
Нідерландські вчені заявили, що SARS-CoV-2 здатний проникати в клітини кишківника і розмножуватися в них. Це пояснює нудоту і діарею, на які скаржаться близько третини хворих на COVID-19. При цьому неясно, чи може інфекція поширюватися через фекалії.
Класичні симптоми COVID-19 включають задишку, кашель, лихоманку та інші проблеми з органами дихання. Однак близько третини пацієнтів також скаржились на нудоту і діарею. Вчені заявили, що SARS-CoV-2 має здатність вражати клітини шлунково-кишкового тракту і розмножуватися в них, пише Science Daily.
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Коронавірус SARS-CoV-2 вражає клітини кишківника: суть дослідження
Перевірити цю гіпотезу вирішила команда нідерландських вчених. Дослідники провели експеримент з органоїдами – мініатюрними аналогами кишківника, вирощеними з людських клітин.
Коли в місткість з органоїдами додали частки SARS-CoV-2, ті швидко проникли всередину окремих клітин. Згодом число заражених клітин зростало. Крім того, вони почали продукувати вірусні частки в навколишнє середовище.
Аналіз РНК підтвердив, що в клітинах органоїдів активувалися інтерферон-стимулюючі гени, які борються з інфекцією.
Для проникнення в клітини кишківника вірус використовує ті ж рецептори ACE2, що і в разі органів дихання. При цьому, як показали експерименти, ризик зараження не знижується, якщо концентрація цього рецептора на поверхні клітин невелика,
– зазначили автори дослідження.
Важливо! Результати дослідження підтверджують, що коронавірус здатний вражати кишківник.
Це означає, що аналіз ректальних мазків і зразків калу може доповнити традиційні підходи до тестування. При цьому незрозуміло, чи поширюється інфекція фекально-оральним шляхом.
Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу
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