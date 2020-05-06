Коронавірус вражає ще одну важливу систему організму: дослідження

Нідерландські вчені заявили, що SARS-CoV-2 здатний проникати в клітини кишківника і розмножуватися в них. Це пояснює нудоту і діарею, на які скаржаться близько третини хворих на COVID-19. При цьому неясно, чи може інфекція поширюватися через фекалії.

Класичні симптоми COVID-19 включають задишку, кашель, лихоманку та інші проблеми з органами дихання. Однак близько третини пацієнтів також скаржились на нудоту і діарею. Вчені заявили, що SARS-CoV-2 має здатність вражати клітини шлунково-кишкового тракту і розмножуватися в них, пише Science Daily.

Читайте також: Виявили маркер, який може попередити про критичний стан при COVID-19 до його виникнення

Коронавірус SARS-CoV-2 вражає клітини кишківника: суть дослідження

Перевірити цю гіпотезу вирішила команда нідерландських вчених. Дослідники провели експеримент з органоїдами – мініатюрними аналогами кишківника, вирощеними з людських клітин.

Коли в місткість з органоїдами додали частки SARS-CoV-2, ті швидко проникли всередину окремих клітин. Згодом число заражених клітин зростало. Крім того, вони почали продукувати вірусні частки в навколишнє середовище.

Аналіз РНК підтвердив, що в клітинах органоїдів активувалися інтерферон-стимулюючі гени, які борються з інфекцією.

Для проникнення в клітини кишківника вірус використовує ті ж рецептори ACE2, що і в разі органів дихання. При цьому, як показали експерименти, ризик зараження не знижується, якщо концентрація цього рецептора на поверхні клітин невелика,

– зазначили автори дослідження.

Важливо! Результати дослідження підтверджують, що коронавірус здатний вражати кишківник.

Це означає, що аналіз ректальних мазків і зразків калу може доповнити традиційні підходи до тестування. При цьому незрозуміло, чи поширюється інфекція фекально-оральним шляхом.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.