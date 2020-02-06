Коронавірус вже міг мутувати: МОЗ Китаю

На сьогодні, фахівці зазначають, що кожен носій вірусу заражає в середньому 2-3 здорових осіб. Зараз в епіцентрі епідемії не вистачає ні діагностичних тестів, ні лікарів для їх проведення. Відтак, кількість хворих може бути значно більшою. Також фахівці зазначають, що вірус швидко мутує.

Китайський коронавірус може виявитися більш заразним, ніж свідчить статистика, попереджають експерти, опитані CNBC. Наразі фактор передачі коронавірусу оцінюється у 2,2. Це означає, що найчастіше один носій заражає двох здорових людей, іноді – більше.

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Варто розуміти, що поки невідомо справжніх масштабів зараження, адже темпи поширення вірусу залишаються стабільно високими – навіть за офіційною інформацією МОЗ Китаю.

Зараз число загиблих від коронавірусу 2019 vCoV наближається до 500, а число заражених збільшується на кілька тисяч щодня.

Динаміка виявлення нових випадків викликає занепокоєння,

– заявив професор Майк Райан, глава екстрених програм ВООЗ.

За даними ВООЗ, приблизно у 20% пацієнтів розвивається важка форма пневмонії, яка загрожує відмовою дихальної системи.

Передача і поширення хвороби

Найвищий показник передачі серед вірусних захворювань у кору – в різних популяціях від 12 до 18.

У SARS цей показник на різних стадіях епідемії становив від 2 до 5.

У звичайного грипу, а також у грипу-іспанки, епідемія якого забрала близько 50 млн життів в 1918 році, ?0 близько 1,8.

Технічно епідемія припиняється, коли показник передачі падає нижче одиниці: це означає, що один заразна людина не передає інфекцію іншому, здоровому, і вона йде на спад. SARS ставав заразним після прояву симптомів, і вони були більш явними, ніж у коронавірусу з Уханя. Коли хворих SARS ізолювали, показник впав до 0,4.

Показник передачі більше одиниці означає, що без заходів стримування хвороба розійдеться по світу.

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