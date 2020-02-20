Коронавірус: як буде діяти Україна, якщо в евакуйованих з'являться симптоми хвороби

20 лютого в Україні приземлився літак з евакуйованими з Китаю. Всі пасажири підписали добровільну угоду про ізоляцію на 14 днів. Якщо у когось з людей виявлять підозру на коронавірус, термін перебування всіх інших продовжиться ще на 14 днів.

Як розказав голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, у випадку виявлення в евакуйованих будь-яких симптомів хвороби, їх перенаправлять у спеціалізоване інфекційне відділення. Про це пише УНІАН.

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За його словами, в санаторії в Нових Санжарах "немає хворих людей, є люди, які розміщені навіть не на карантин, а на обсервацію".

Весь персонал також протягом 14 днів не зможе покинути санаторій.

14 днів вони будуть під наглядом. І якщо, не дай Боже, в когось з них з'являться симптоми застуди, навіть не цього коронавірусу, то вони будуть перенаправлені в інфекційне спеціалізоване відділення, яке повністю перевірене ВООЗ і готове для прийняття таких хворих,

– сказав Радуцький.

Крім того, він додав, що в Україні є все для захисту, зокрема, сучасні костюми.

Раніше китайські дослідники з'ясували, що новий коронавірус може передаватися через травний тракт. Радуцький повідомив, що "продукти життєдіяльності" будуть спалюватися на спеціальному підприємстві.

"Ті речі, які мають дезінфікуватися, будуть дезінфікуватися", - сказав політик.

Евакуація українців з Уханя: коротко про головне

20 лютого літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибув до України спершу у Бориспіль, а згодом полетить у Харків;

Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції українців буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області;

З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду;

Санаторій буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки;

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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