Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики

Для того, аби зупинити пандемію коронавірусу та самому не заразитися, необхідно знати всього лише три слова: гігієна, відповідальність, самоізоляція. Ці три терміни повинні стати для вас не лише набридливим лозунгом, а й життєвим кредо.

Лише самі дії влади не стримають поширення коронавірусу. Вкрай важливо, аби люди були відповідальними, адже стримати пандемію можна лише спільними зусиллями, дотримуючись елементарних правил.

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Згідно з порадами ВООЗ, найкраща профілактика коронавірусу, це коли ви:

Оминаєте скупчення людей, уникаєте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Не контактуєте з людьми на вулиці на відстані не ближче, ніж 1 метр;

Регулярно дезінфікуєте руки за допомогою мила або антисептику;

На вулиці не торкаєтесь руками до обличчя, а особливо до рота та очей;

Термічно обробляєте м'ясо, яйця та рибу;

Ретельно миєте фрукти та овочі;

Користуєтеся лише своїми речами особистої гігієни.

Умови карантину, у яких ми зараз є, насправді чудовий шанс ще й підняти наш імунітет. І очевидно, що чим у людини сильніший імунітет, тим більше у неї шансів подолати будь-який вірус, зокрема і Covid-19.

На жаль, для того, аби підняти імунітет, не існує ні пігулок, ні мікстур, хоч яку б чудодійну дію вам не обіцяли під час реклами. Для того, аби зміцнити імунну систему, ви повинні повноцінно та різноманітно харчуватися, робити фізичні вправи, добре висипатися та уникати стресу.



Як захиститися від коронавірусу / Фото: Unsplash

З чого почати?

Радимо вам почати зі сну. Адже брак сну погано впливає як і на фізичне, так і на психічне здоров’я. Здоровий сон – це опора здорового організму, і він повинен тривати не менше, ніж 7 годин. Якщо людина мало спить, вона стає чутливішою до бактеріальних, вірусних та навіть онкологічних хвороб, а також стає дратівливою та емоційно-вразливою. Налагодивши сон, ви помітите покращення настрою та отримаєте продуктивність.

Налагодьте своє харчування, вживайте більше клітковини, бобових, риби, а також овочів та фруктів. Якщо не можете без м’яса, віддавайте перевагу білому м’ясу та уникайте червоного, адже згідно з останніми дослідженнями, воно може провокувати запальні процеси в організмі.

Не забувайте й про фізичні навантаження. Оскільки зараз ви постійно перебуваєте вдома, робіть фізичні вправи щонайменше 30 хвилин.

Мій дім – моя фортеця, а моє тіло – теж мій дім

Чому важливо мити руки та робити це правильно?

Нас змалечку вчать тому, що наші руки переносять мікроби і їх потрібно мити. І це правда, адже якщо не дезінфікувати руки, ви можете захворіти на коронавірус, торкаючись слизових оболонок своїх очей, носа або рота. Але потерти руки з милом або антисептиком декілька секунд – це не повноцінна дезінфекція.

Як правильно мити та обробляти руки:

Намиливши руки або обробивши необхідною кількістю антисептика (а саме 3 мл), ви повинні мити їх щонайменше 30 секунд. І не аби як – існує навіть алгоритм дій, як мити руки правильно. І саме таким чином миють руки лікарі:



Як мити руки правильно / інструкція від ВООЗ

Якщо ви мили руки з милом, потрібно обов’язково витерти руки сухим рушником, а не об себе або залишити висихати. На ваших руках ще є залишки бактерій, які дуже швидко розмножуються у вологому середовищі.

До слова, не всі антисептики, які продаються у магазинах, вбивають бактерії. Дієвий антисептик має містити від 60 до 80% спирту або 2% хлоргексидину.



Бруд на руках до та після миття / інфографіка 24 каналу

Як захиститися від коронавірусу вдома?

Гігієна завжди має бути на першому місті, і йдеться не лише про гігієну тіла, а й про чистоту у вашому помешканні.

Аби захиститися від коронавірусу вдома, необхідно створити такі умови, аби вони були несприятливі для розмноження вірусів та грибків.

Регулярно провітрюйте кімнати;

Робіть вологе прибирання;

Дезінфікуйте дверні ручки та вимикачі;

Обробляйте поверхні, упаковки з магазину та гаджети;

Не заходьте взутими далі коридору та не ходіть босоніж;

Ретельно мийте лапи домашнім улюбленцям після прогулянки.

Але зауважте, що під час прибирання важливо не переборщити. Повітря вдома повинно бути саме вологим, а не сирим чи занадто сухим. Не налягайте на дезінфекційні засоби без необхідності, адже постійний контакт з ними прискорює розвиток хвороб легень.

Тобто ваша основна задача – не перетворити квартиру на операційну, а не занести вірус додому. А для цього достатньо дотримуватися правил, які ми описали вище.

Зазначимо, що ретельніше дбати про стерильність необхідно в тому випадку, якщо у когось з родини є підозра на Covid-19.



Не забувайте про вологе прибирання / Фото: Unsplash

Чому потрібно залишатися вдома під час карантину

Згідно з даними ВООЗ, новий штам коронавірусу має R0 приблизно від 2 до 2,5 (деякі дослідники вважають, що понад 3), а це означає, що кожна хвора людина заражає щонайменше 2 осіб. Показник R0 не є стійким – він може корелюватися в залежності від заходів, яких вживає населення. Тобто він може як і впасти, так і зрости.

У Covid-19 досить довгий інкубаційний період, який може тривати до 14 днів. Це означає, що весь цей час людина є носієм хвороби й навіть не здогадується про це.

Тобто виходячи на вулицю й старанно оминаючи людей з симптомами ГРВІ, ви не можете знати, чи хворіє на коронавірус людина, з якою ви щойно перетнулися на вузькому тротуарі.

Китай довів, що стримати вірус значно легше, якщо люди залишаються вдома. Ввівши заборону на пересування містом, швидкість поширення хвороби знизилась.

Залишаючись вдома, ми не лише бережемо своє здоров’я та наших близьких, а й турбуємось про здоров’я наших співгромадян. Адже дотримуючись карантину, ми не будемо поширювати вірус, якщо є носіями хвороби, й відповідно, не зможемо його підхопити.

І зауважте, що в цьому випадку карантин – не відпустка чи канікули. Так, у вас могло з'явитися більше вільного часу, але присвятіть його відпочинку та родині. Тобто ви стримаєте поширення вірусу, якщо не зустрічатиметесь з друзями та не запрошуватимете їх додому.



Залишайтеся вдома та будьте здорові / Фото: Unsplash

Під час пандемії коронавірусу вкрай важливо не забувати турбуватися про людей, які перебувають у групі ризику підвищеної смертності. Це літні люди, а також люди з аутоімунними, онкологічними захворюваннями та хворобами легень.

Якщо у вас є такі знайомі та ви прагнете вберегти їм життя, візьміть на себе частину обов'язків, аби мінімізувати їхні контакт з зовнішнім світом. Постачайте їм продукти та засоби гігієни, а також подбайте про те, щоб у їхній аптечці були усі необхідні лікарські засоби. Вкрай важливо, аби ви одягнули медичну маску, аби часом не інфікувати їх, якщо встигли десь підхопити вірус.

Що робити, якщо відчуваєте симптоми коронавірусу

Якщо з'явилися симптоми застуди, важливо ізолювати себе від інших людей. Якщо симптомі легкі, то зв'яжіться з вашим сімейним лікарем, який підкаже, як діяти.

Коронавірус — симптоми: Лихоманка;

Головний біль;

Слабкість;

Сухий кашель (не завжди); Рідше: Нежить;

Висип;

Діарея;

Ускладнене дихання;

Задуха.

У будь-якому випадку не йдіть до лікарні самостійно, адже так ви наражаєте на небезпеку лікарів, пацієнтів та людей, з якими перетиналися.

При контакті з іншими людьми, вкрай важливо, щоб медична маска була саме на вас, а не на них. Звичайна медична маска не захищає від коронавірусу. Вона є корисною лише у тому випадку, якщо її одягає хвора людина. Таким чином великі краплі осідають на тканині та не поширюються у повітрі.

Якщо захотілося чхнути чи покашляти, прикрийте рот згином ліктя або хустинкою. Руками це робити не варто, адже таким чином ви залишатимете бактерії на поверхнях, до яких торкатиметесь.

Якщо ви проживаєте не самі, ізолюйте себе від близьких. При можливості, перебувайте в окремій кімнаті та не контактуйте з рідними ближче, ніж 2 метри.

Якщо у вас піднялась температура вище 38, виникли проблеми з диханням чи біль у легенях, негайно викликайте швидку медичну допомогу.



Ви відповідаєте не лише за своє здоров'я, а й за здоров'я інших / Фото: Unsplash

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