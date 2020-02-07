Коронавірус: як українців будуть перевіряти новими тест-системами

В Україні немає жодного підтвердженого випадку зараження новим видом коронавірусу, але у разі необхідності українці можуть перевірити себе за допомогою тест-систем для виявлення 2019-nCoV.

Як відомо, 5 лютого в Україну прийшли перші тест-системи для виявлення коронавірусу. Як на брифінгу повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, наступного тижня мають прибути ще близько 30 тест-систем.

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Кузін додав, що цих тест-систем вистачить для оперативного реагування, а їхній термін придатності становить два роки.

Зауважимо, що купити тест-систему для самостійного виявлення коронавірусу неможливо. Пацієнтів з підозрою на захворювання будуть тестувати у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, де знаходиться тест-система.

Результат дослідження зразка буде готовий через 5-7 годин робочого часу після його отримання лабораторією, пише УНН.

"Лабораторному діагностуванню на коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі", – йдеться у пресслужбі.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.