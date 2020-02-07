24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Коронавірус: як українців будуть перевіряти новими тест-системами

11 Читать новость на русском

В Україні немає жодного підтвердженого випадку зараження новим видом коронавірусу, але у разі необхідності українці можуть перевірити себе за допомогою тест-систем для виявлення 2019-nCoV.

Як відомо, 5 лютого в Україну прийшли перші тест-системи для виявлення коронавірусу. Як на брифінгу повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, наступного тижня мають прибути ще близько 30 тест-систем.

Читайте також: Лікар Лі Веньлян, який попереджав про коронавірус, помер після реанімації

Кузін додав, що цих тест-систем вистачить для оперативного реагування, а їхній термін придатності становить два роки.

Зауважимо, що купити тест-систему для самостійного виявлення коронавірусу неможливо. Пацієнтів з підозрою на захворювання будуть тестувати у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, де знаходиться тест-система.

Результат дослідження зразка буде готовий через 5-7 годин робочого часу після його отримання лабораторією, пише УНН

"Лабораторному діагностуванню на коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі", йдеться у пресслужбі.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Не знала, що не можна у цей й*баний Крим, – росіянка влаштувала істерику у "Жулянах": відео 18+
сьогодні
9293
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза 311
6 лютого 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Анастасія Кушпіт 4243
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 18197
4 лютого 11:00 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 2332
3 лютого 19:00 Як зрозуміти, що ваша дитина схильна до суїциду
1398
Новини
Більше новин
Залиште відгук