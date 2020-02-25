Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Станом на 25 лютого, коронавірус Covid-2019 зафіксували у 11 європейських країнах. Поки що, найбільше випадків захворювання виявили в Італії.

Поки що Італія є четвертою країною у світі за поширенням китайського коронавірусу Covid-19.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Поширення коронавірусу Covid-19 в Європі

Італія

В Італії сплеск найбільший сплеск коронавірусної інфекції Covid-19 в Європі. В країні зафіксовано 288 випадків зараження коронавірусом та 7 смертей. Натомість, одужала лише одна людина. У зв'язку з цим, влада заборонила покидати громадянам муніципалітети.

Що стосується туризму – МЗС України радить утриматися від поїздок до північної частини Італії. Натомість Генконсульство України тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів – на випадок надзвичайних ситуацій працює лише гаряча лінія.



За спробу покинути закритий муніципалітет передбачено 3 роки ув'язнення / USAtoday

Австрія

В Австрії на коронавірус захворіли двоє молодих людей – обидва віком 24 років.

Хорватія

У Хорватії коронавірус виявили у молодого хлопця, який повернувся з поїздки з Мілану.

Великобританія

У великій Британії зафіксували 13 випадків захворювання, але з початку спалаху одужало вже 8 осіб.

Німеччина

Від початку спалаху, у Німеччині 16 людей захворіло на китайський коронавірус. Але нині лишилося лише 2 хворих – решта 14 одужали.

Іспанія

У Іспанії було 4 випадки зараження Covid-19, з них 2 людей одужали. 3 випадки зафіксували на Канарах і один у Каталонії.

Швеція

У Швеції на коронавірус захворіла лише 1 людина. Попри те, що вона досі лікується, її стан стабільний.

Франція

У Франції було зафіксовано 12 випадків зараження Covid-19. Втім, 25 лютого влада заявила, країна зуміла подолати інфекцію. Річ у тім, що 11 з 12 осіб повністю одужали, а ще 1 людина померла від ускладнень.

Фінляндія

У Фінляндії лише одна людина зуміла підхопити китайський Covid-19, втім її вже виписали з лікарні через те, що хвороба минула.

Бельгія

Так, у Бельгії коронавірусом заразилася 1 людина, але на момент написання статті вона вже встигла одужати.

Швейцарія

У Швейцарії 25 лютого виявили перший випадок коронавірусу.

До теми: Китайський коронавірус 2019-nCoV: симптоми



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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