Коронавірус з нами надовго, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 ще довго циркулювати у світі, а більшість країн перебувають на ранніх стадіях боротьби з пандемією.

Керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус на брифінгу повідомив, що в багатьох країнах, які вважають, що у них коронавірус під контролем, спостерігається відновлення випадків захворювання, повідомляє 24 канал.

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Більшість країн перебувають на ранніх стадіях епідемії. А ті, які постраждали першими, зараз починають переживати нові випадки. Не робіть помилок: нас чекає довгий шлях. Коронавірус з нами довгий час.

Коли карантин закінчиться: версія ВООЗ

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан сказав, що, коли уряд просять громадян залишитися вдома, це спрацює, тільки якщо громадськість повірить, що у їх лідерів дійсно є план. Поки не буде розроблена вакцина, половина людства залишиться в тій чи іншій формі "заблокованої".

Він додав, що ВООЗ сподівається провести ретельне розслідування в Китаї, щоб спробувати з'ясувати походження хвороби у тварин.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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