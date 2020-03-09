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Коронавірус зафіксували у працівника штаб-квартири НАТО

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Коронавірус зафіксували у штаб-квартирі НАТО / Фото з відкритих джерел

Працівник штаб-квартири НАТО в Брюсселі заразився новим видом коронавірусу Covid-19, який поширився з китайського міста Ухань.

Про це пише видання "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

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Через зараження співробітника інші працівники перейшли на дистанційний режим роботи.

Відомо, що інфікований чоловік наразі проходить ізоляцію вдома. Його ім'я пресслужба не повідомляє.

Ми можемо підтвердити, що один співробітник, який працює в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дав позитивний результат на Covid-19,
– йдеться у джерелі.

Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я НАТО Здоров'я Здорове життя
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