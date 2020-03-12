Люди, у яких виявили коронавірус, можуть бути заразними 37 днів: дослідження

Пацієнти з коронавірусом Covid-19, можуть переносити інфекцію протягом 37 днів. Нове дослідження доводить, що саме стільки часу коронавірус перебуває в організмі хворого.

Пацієнти з коронавірусом довше переносять інфекцію, як вважали досі. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Lancet.

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Суть дослідження

Науковці вивчали історію хвороби та лабораторні дослідження 191 пацієнта з коронавірусом: 137 одужали, а 54 померли у лікарні.

Виявилось, що найменше вірус в організмі пацієнта може бути 8 днів, а найбільше – 37.

У середньому коронавірус залишається в організмі 22 дні після зараження. Втім, наразі середня тривалість лікування інфікованих 14 днів.

Чому це важливо

Отримані результати важливі для ухвалення рішень про ізоляцію пацієнтів та на вказівки щодо тривалості лікування.

Якщо люди залишаються заразними довго після того, як симптоми зникли, вони можуть поширити збудника хвороби після повернення з карантину.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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