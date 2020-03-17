Коронавірус змінює легені: у людей, які одужали вони можуть зменшуватися на 20-30%

Пацієнти, які повністю вилікувалися від коронавірусу, ризикують зіткнутися з серйозними ускладненнями. Як виявили лікарі з Гонконгу, у деяких людей розвиваються серйозні проблеми з легенями. Чи можна їх виправити, поки неясно.

Проаналізувавши стан першої хвилі пацієнтів, які були виписані з лікарень, дослідники виявили, що у деяких пацієнтів легені зменшилися в об'ємі, а також у людей почалися проблеми з диханням. У найважчих випадках функція легенів знижувалася на 20-30%. Це провокує задишку при швидкій ходьбі, пише Business Insider.

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Суть дослідження

Сканування за допомогою томографа показало, що частина цих змін пов'язана з пошкодженням легенів і накопиченням в них рідини. На знімках порушені ділянки нагадують матове скло.

Вчені зазначають, що наразі складно визначити, як довго в пацієнтів будуть зберігатися ускладнення.

До слова, останні дослідження свідчать про те, що багато пацієнтів починають заражати інших ще до того, як у них з'являться кашель і висока температура. Відтак, необхідно звести контакти між людьми до мінімуму.

Як розпізнати коронавірус Covid-19

Інкубаційний період коронавірусу може тривати від 2 до 14 днів. В цей період людина не відчуває симптомів та не здогадується про хворобу.

А перші симптоми можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями такими як ГРВІ або грип. Може з'явитися нежить, дискомфорт в горлі, гарячка та слабкість.



Як не заразитися коронавірусом/Інфографіка 24 Каналу

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