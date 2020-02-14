Коронавірусом може заразитися дві третини населення планети, – експерт ВООЗ
Через те, що кількість випадків зараження коронавірусом значно зросла, вчені спрогнозували невтішні результати такого спалаху – захворіти на коронавірус можуть дві третини людства.
Радник Всесвітньої організації охорони здоров'я Айра Лонджін розповів в інтерв'ю агентсву Bloomberg, що кількість хворих може сягнути мільярдів осіб.
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Кожен хворий зазвичай передає інфекцію двом-трьом іншим людям. Простежити за тим, як поширюється інфекція, складно через відсутність експрес-тестів, а також тому, що у деяких людей, які є носіями вірусу, симптоми проявляються в слабкій формі.
Ізоляція хворих та карантинні заходи не можуть зупинити поширення коронавірусу,
– зазначив епідеміолог Айра Лонжіні.
Разом з тим, у ВООЗ зазначили, що заходи, які впроваджує Китай, дають світу час для підготовки до боротьби з інфекцією.
З Лонджині солідарні й інші міжнародні експерти в області вірусології.
Зокрема, дослідник з Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон висловив припущення, що число тих, хто заразився коронавірусом у Китаї може досягати до 50 тисяч осіб на день.
Що відомо про китайський коронавірус Covid-19
- Станом на 14 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 383 осіб з 64 441 інфікованих.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
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