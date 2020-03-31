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Коронавірусом заразився кардинал в Італії

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Коронавірусом заразився кардинал Анджело Де Донатіс / catholicvirginian.org/?p=10207

Коронавірус виявили в генерального вікарія Риму кардинала Анджело Де Донатіса. Його забрали в римську лікарню Джемелли.

У 66-річного кардинала "висока температура, але його загальний стан задовільний, йому прописана антивірусна терапія", повідомляє телеканал Rai News 24 з посиланням на Вікаріат Риму.

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Зауважимо, що 24 березня і італійській провінції Бергамо помер хворий на коронавірус 72-річний священник. Він віддав свій респіратор, подарований громадою церкви, молодшому пацієнту.

Італія ввела безпрецедентні заходи в зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, італійцям рекомендують не залишати свої будинки, окрім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях. В Італії померли понад 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків коронавірусу – 11 591 осіб зі 101 739 випадків. Одужали – 14 620 осіб.

 

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Ватикан Релігія Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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