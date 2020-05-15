Костюми-привиди: чому українські медики досі не отримали засоби захисту з Китаю — пояснення МОЗ

Захисні костюми для медиків, які влада закупила у Китаї на 40% дорожче за вартість вітчизняних костюмів, мали поставити в Україну ще до 1 травня. Однак станом на 15 травня лікарі нічого ще не отримали.

Цей скандал прокоментував голова МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю BBC Україна.

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Степанов сказав, коли МОЗ і постачальник укладали договір, то за ним костюми до України мали привезти до 1 травня.

"25 квітня ми отримали лист від китайської сторони, що Державна митна служба Китаю ввела певне обмеження на експорт матеріалів – костюмів і засобів захисту", – повідомив голова МОЗ.

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Він додав, що за останньою інформацією, костюми вже в Пекіні і їх вантажать. Перший борт вилітає сьогодні, 15 травня.

Мають прибути до України найближчими днями. Є затримка з постачанням – це форс-мажор, бо це було рішення китайської влади і стосувалося не тільки товарів для України, а і для багатьох інших країн,

– переконує Максим Степанов.

Додамо, раніше нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова розповіла, МОЗ закупило одноразові костюми для лікарів на 40% дорожче, ніж мало змогу. У той момент, як вітчизняні виробники пропонували костюми за 245 гривень за штуку, тендер виграла китайська компанія, яка продає один костюм за 488 гривень. Економія могла скласти 13,7 мільйона гривень, завдяки чому можна було б придбати ще 50 тисяч костюмів.

На питання про вибір захисних костюмів очільник МОЗ відповів журналістам: "Це не просто костюми іншої якості. Є костюм маляра, а є костюм біологічного захисту. Я думаю, що ви розрізняєте, що це абсолютно інша продукція".

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