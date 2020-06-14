Кожен п'ятий інфікований на COVID-19 у Британії заразився у лікарні
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П’ята частина людей, які хворі коронавірусною інфекцією, у Великій Британії підхопили COVID-19 саме у лікарняних палатах.
Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що на піку коронавірусної інфекції передача COVID-19 через лікарні становила 22% випадків.
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Крім того, у джерелі йдеться, що керівники органів охорони здоров'я не давали лікарням вказівок щодо соціального дистанціювання до середини травня.
Кожен п'ятий інфікований на COVID-19 у Британії заразився у лікарні / Фото: Getty Images
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