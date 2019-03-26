Кожен 10 помирає через сидячий спосіб життя, – дослідження

Низький рівень фізичної активності, який пов'язаний з сидячим способом життя, призводить до кожної десятої ранньої смерті у Великій Британії.

До таких висновків дійшли група дослідників з Королівського університету Белфасту пише Journal of Epidemiology & Community Health.

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Щороку 70 тисяч британців помирають від хвороб, які пов’язані з сидячим способом життя. Головним вбивцею називають діабет.

За словами дослідників, багато людей проводять практично весь свій вільний час сидячи або лежачи. Ця тривожна тенденція, яка розвивалася протягом останніх десятиліть, досягла піку з поширенням гаджетів і Інтернету. І мова йде не лише про вільний час, а й про роботу та шлях з роботи додому.

При цьому люди, які ходили по дві-три години на день, мають значно нижчий індекс маси тіла, а рівень холестерину в крові у них набагато нижчий.

Люди з малорухливим способом життя частіше страждають діабетом, хворобами серця та судин та іншими хворобами, які скорочують тривалість життя.

Тому вчені рекомендують збільшити середній рівень фізичної активності, щонайменше, на 50 відсотків.

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