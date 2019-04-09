Кожен має право зайти в реанімацію: що робити, якщо не пускають
Закриті реанімації (відділення інтенсивної терапії) — пережитки "совєцького союзу", з якими досі стикаються близькі пацієнтів в лікарнях. Хоча вільний доступ до реанімацій дозволений наказом Міністерства охорони здоров'я №592 вже 3 роки.
Національне дослідження, проведене ГО Горизонталі та Info Sapiens у лютому цього року, показує, що насправді відкритими відділення інтенсивної терапії є лише в одному з п’яти випадків: 21% відвідувачів мали безперешкодний доступ у цілодобовому режимі, написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Хворого можуть відвідувати в реанімації
Натомість кожному десятому довелося виборювати право на вхід. Але питання доступу не пов’язані з корупційними складовими: лише у 4% від родичів вимагали хабара.
Що робити, якщо вас не пускають в реанімацію
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.