Кожен має право зайти в реанімацію: що робити, якщо не пускають

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Відкритий доступ в реанімацію
Відкритий доступ в реанімацію / pixabay.com

Закриті реанімації (відділення інтенсивної терапії) — пережитки "совєцького союзу", з якими досі стикаються близькі пацієнтів в лікарнях. Хоча вільний доступ до реанімацій дозволений наказом Міністерства охорони здоров'я №592 вже 3 роки.

Національне дослідження, проведене ГО Горизонталі та Info Sapiens у лютому цього року, показує, що насправді відкритими відділення інтенсивної терапії є лише в одному з п’яти випадків: 21% відвідувачів мали безперешкодний доступ у цілодобовому режимі, написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Родичі хворого можуть відвідувати його в реанімації
Хворого можуть відвідувати в реанімації​
 

Натомість кожному десятому довелося виборювати право на вхід. Але питання доступу не пов’язані з корупційними складовими: лише у 4% від родичів вимагали хабара.

Що робити, якщо вас не пускають в реанімацію
Що робити, якщо вас не пускають в реанімацію

 
Уляна Супрун 
“У розвинених країнах перебування близьких пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії — звична практика. Звісно, є чітко прописані правила, які не можна порушувати. Якщо їх дотримуватися — це зовсім не заважає лікарям в роботі, а пацієнту допомагає одужати. Це приклад пацієнто-орієнтованої медицини, до якої ми прагнемо в Україні”.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Уляна Супрун Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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