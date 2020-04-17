Кожен п'ятий померлий в Китаї через коронавірус не отримав вчасно допомогу

У багатьох пацієнтів, які померли від коронавірусу COVID-19 в Китаї мали затримку інтубації (процедура, яка покращує прохідність дихальних шляхів).

Цзяньфен Се (Jianfeng Xie), доктор медичних наук, з лікарні Zhongda в Південно-східному університеті в Нанкіні (Китай), і його колеги, проаналізували дані 168 пацієнтів з пневмонією, викликаною коронавірусом COVID-19, які померли у 21 лікарні в Ухані з 21 до 30 січня, пише JAMA Network Open.

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Автори прагнули оцінити початкове здоров'я і стратегію лікування. Дослідники виявили, що 75% померлих були чоловіками з середнім віком 70 років (95,8% були старше 50 років).



Чоловіки частіше помирають від коронавірусу / unsplash.com

Аналогічним чином, у чверті (74,4 відсотка) спостерігалася одна або кілька супутніх патологій, при цьому найпоширенішою була гіпертонія (50%), за якою слідували діабет (25%) і ішемічна хвороба серця (18,5%).

Під час госпіталізації всі пацієнти отримували кисневу терапію: 27,4% тільки носову або лицьову кисневу маску, 34,5% – інтенсивну назальну кисневу терапію, 42,9% отримували неінвазивну вентиляцію,

Кожен п'ятий (20,2%) був інтубований і отримав інвазивну штучну вентиляцію легенів, в той час як 1,2% отримали екстракорпоральну мембранну оксигенацію. Вік не був пов'язаний з інтубацією.

Тільки п'ята частина пацієнтів, які померли від коронавірусу COVID-19, до смерті отримували інвазивну штучну вентиляцію легенів та подальшу агресивну респіраторну підтримку, що вказує на те, що у багатьох пацієнтів затримка інтубації,

– пишуть автори.

З іншого боку, все більше з'являється повідомлень, що інтубація може нашкодити пацієнтам з коронавірусом, тому питання і час інтубування залишається відкритим для вчених і лікарів.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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