Кожна четверта жертва коронавірусу має одне і теж хронічне захворювання

Нове дослідження показало, що 25% всіх пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які померли в англійських лікарнях, мали діабет. Це один з найголовніших факторів ризику смертності від COVID-19.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії опублікувала витяги зі свідчень про смерть пацієнтів, які показують наявні у них хронічні хвороби, пише The Daily Mail.

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З'ясувалося, що лише 5% померлих було відносно здоровими, оскільки виявлених недуг у них не було. 95% мали ті чи інші хронічні хвороби. З 20 332 пацієнтів, які померли з 31 березня, 5 873 або 26% мали діабет.

Від цієї хвороби в Англії страждає близько 4 мільйонів людей, діабет робить їх більш уразливими перед різними інфекціями.

Підвищений рівень цукру в крові послаблює захисні сили імунної системи людини, через що організм повільніше реагує на такі віруси, як SARS-CoV-2. Крім того, діабет другого типу часто виникає через ожиріння, яке є ще одним значним фактором ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Лікарі стверджують, що діабетики краще справлялися б з коронавірусною інфекцією, якби ретельно контролювали діабет.

Також статистика показує, що майже п'ята частина всіх жертв COVID-19 страждає від деменції, а ще у 15% є хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Статистика в черговий раз свідчить, що жертвами коронавірусної інфекції частіше стають люди похилого або мають важкі хронічні патології.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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