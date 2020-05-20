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Кожна людина у Британії автоматично стає донором органів: що відомо про закон Макса і Кіри

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Кожна людина у Британії автоматично стає донором органів
Кожна людина у Британії автоматично стає донором органів / Unsplash

У Великій Британії набуває чинності закон, який означає, що кожна доросла людина після смерті автоматично стає донором органів.

Новий закон, який набув чинності навесні цього року, повинен допомогти врятувати до 700 життів на рік. Про це пише Daily Mail

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Відповідно до закону, всі жителі Великої Британії, коли помирають, автоматично дають згоду на трансплантацію органів, якщо це необхідно. 

Що відомо про "Закон Макса і Кіри"?

Історія

Нововведення названо на честь двох дітей Макса Джонсона і Кіри Болл. Закон був прийнятий Палатою лордів в третьому читанні 26 лютого 2019 року.

Влітку 2017 роки 9-річна Кіра потрапила в автомобільну аварію і померла через два дні. Сім'я дівчинки прийняла рішення віддати її органи для трансплантації. Кіра врятувала життя чотирьом людям, серед яких – 9-річний Макс Джонсон.


Кіра Болл і Макс Джонсон

На кого закон не поширюється?

Закон поширюється на всіх дорослих, крім тих, хто проживає в Британії менше ніж 12 місяців, неповнолітніх і недієздатних, а також тих, хто прийняв рішення не надавати свої органи для трансплантації і повідомив про це.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Трансплантація Велика Британія Здоров'я Здорове життя
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