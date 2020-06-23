Виявилось, що 37% лікарень України досі не мають доступу до інтернету. Це призводить до затримки розвитку телемедицини в країні та обмежує новітні практики.

Міністерства цифрової трансформації повідомило, що 645 лікарень в Україні (37% з-поміж загальної кількості) не мають якісного інтернету.

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Відтак, до інтернету підключені 74,26% лікарень, а саме 1 304 з-поміж 1 756. Лише столиці підключення до якісної мережі потребують 46 медзакладів.



Скільки лікарень не мають доступу до інтернету / Мінцифри

Відсутність інтернету в лікарнях знижує можливість розвитку телемедицини в закладі та обмежує впровадження новітніх практик. Й звісно, це унеможливлює користування wi-fi пацієнтами або відвідувачами.

Щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись wi-fi, потрібне гігабітне підключення. Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників,

– йдеться в повідомленні Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що можливість надавати медичні послуги онлайн необхідна у період протиепідемічних заходів та обмежень.