Кожна людина потенційно могла контактувати з хворим на COVID-19, – імунологиня

За словами імунологині, коректно говорити про те, що в Україні значно більше хворих на коронавірус, ніж це показує офіційна статистика. Адже якщо проаналізувати дані ПЛР-тестів, то у значної частини пацієнтів немає симптомів.

Нині вже не можна вважати, що коронавірус є лише в тих осіб, які контактували з хворими, які повернулися з-за кордону. Хвороба вже передається всередині країни й кожна людина потенційно могла контактувати з хворим на коронавірус. Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-імунологиня, професорка кафедри клінічної імунології Буковинського державного університету Галина Коваль.

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Чому людина може хворіти без симптомів: пояснення імунологині

За словами Галини Коваль, насамперед це залежить від того, як працюють захисні сили організму. У кожного є вроджені й набуті фактори імунного захисту. Якщо імунна система дає цілком адекватну відповідь на цей вірус, і при цьому людина отримала невелику дозу збудника інфекції, то симптоми можуть не з'явитися. Коваль зазначила, що нині ніхто не знає, яка доза збуднику COVID-19 є інфекційною. Але логічно, що чим меншу дозу збудника людина отримала, тим легше організм переносить вірус. Також є люди з сильною імунною відповіддю, які можуть теж переносити хворобу без симптомів, хоч і отримали більшу дозу збудника інфекції.

Якщо людина не має симптомів, але є носієм коронавірусу, вона є дуже небезпечною для оточення. Якщо вона в цей момент не проходила тестування, і не мала даних, що спілкувалась з кимось, хто був хворий на коронавірус, то, звісно, що це є дуже небезпечно,

– розповіла Коваль.

Коли варто очікувати на вироблення колективного імунітету проти COVID-19

Галина Коваль підкреслила, що масове тестування – це один з найкращих способів показати реальну картину того, який відсоток населення має імунітет проти хвороби. Втім, є наукові публікації, в яких йдеться про те, що в якоїсь частини пацієнтів імунітет не виробляється, а в іншої з'являються так звані фейкові антитіла. Тобто антитіла до хвороби є, але вони не мають властивості нейтралізувати вірус. Відтак, незрозуміло, у якої кількості хворих насправді виробляється імунітет до хвороби, але вочевидь люди, що перенесли хворобу, можуть знову захворіти.

Науковці називають різний відсоток для вироблення колективного імунітету у населення, зазвичай це 80-90%. Це велика кількість і якщо порахувати людей старшого віку, то пускати їх на формування колективного імунітету вкрай небезпечно.

Відтак, імунологиня вважає, що до вироблення колективного імунітету пройде ще багато часу.

Ми ще не зробили тестування, не знаємо, скільки людей перехворіли й мають цей імунітет, і для скількох з них це буде реально ефективно. Якщо орієнтуватися на світові дані, то часу потрібно ще дуже багато,

– сказала вона.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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