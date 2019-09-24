Краще хай спітніє, ніж змерзне: які умови комфортні для малюка

Часто мами та бабусі хвилюються, щоб дитина не змерзла, одягають на неї дві кофтини чи кілька пар шкарпеток. Однак, правило "хай краще спітніє, ніж змерзне" – не зовсім правильне.

Навпаки, перегріти малюка набагато простіше. До того ж, такий стан небезпечний для самопочуття та здоров'я малюка. Ознаки перегрівання: малюк в’ялий, сонливий, спітнілий, шкіра під підгузком червона, підвищена температура тіла, поява пітниці.

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Виявляється, у малюків є бурий жир, який захищає від різкого переохолодження. Тому оптимальні умови для новонародженого – 18-20 градусів тепла (для старших дітей також) і це без шапочок, носочків та теплих чоловічків.

Немовлята насправді не терплячі до холоду, тому про те що він замерз – ви почуєте!

Холодні ручки/ніжки/носик – значить змерз?

Ні, аж ніяк! Така ознака свідчить про хорошу адаптацію дитини до навколишнього середовища, тому з полегшенням зніміть ту пару шерстяних носочків, що натягнула на дитину бабуся.



Дитині має бути комфортно, не спекотно

Щоб бути спокійним – перевіряємо місце під потилицею: якщо не холодне, значить дитина не замерзла.

Раніше вважали, що комфортні умови для малюка це – 25–27 градусів тепла. Однак, це вже дуже сухе повітря, що в результаті провокує пересушення шкіри й слизових, порушуючи їхні захисні властивості.

Аби потім не купляти небулайзер (інгалятор), краще купити зволожувач повітря.



Зволожувач повітря контролює якість повітря, яким дихає малюк

Також рекомендовано часте вологе прибирання й обов'язкове провітрювання кімнати.

Особливо важливий момент зволоження, коли починається опалювальний сезон. Не потрібно боятись протягів і тримати всі вікна зачинені, бо в домі немовлятко чи діти.

Навпаки, в кімнаті, яка рідко провітрюється – знижений вміст кисню, а також накопичується пилюка, і хвороботворні мікроорганізми, що збільшує ризик алергічних реакцій та шанси захворіти.

Запам’ятайте, звичка до холоду – це набуте і ви не зможете завжди забезпечити малюку "тепличні умови".

Буде і садочок, який погано опалюється, і навчання в холодних класах, а для організму малюка, який звик до +25, це буде стресом та подразником постійних хвороб.

Тому щоб потім не лікувати, подбайте про здоров’я малюків з перших днів життя.