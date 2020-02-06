"Краще померти вдома": сповідь жінки, яка не може виїхати з Ухані через спалах коронавірусу

33-річна жителька епіцентру нового виду коронавірусу Уханю Веньцзюнь Ван розповіла, як вона і її сім'я залишилися у закритому місті і про те, що лікарі не мають змоги допомогти усім хворим.

Про це Ван розповіла виданню BBC. Так, сім'я жінки не може покинути місто Ухань з 23 січня після оголошення у ньому карантину і заборони на в'їзд і виїзд.

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З початку епідемії коронавірусу помер дядько Веньцзюнь, батько в критичному стані, а у мами і тітки з'явилися симптоми смертельної пневмонії.

Лікарі відмовляються приймати хворих в Ухані

"Мій брат теж став кашляти, йому важко дихати. У батька висока температура, його лихоманить… Температура піднялася до 39,3 градусів. Він постійно кашляє, і йому теж важко дихати. Ми дістали йому кисневий апарат, і зараз він користується цим апаратом цілодобово", – розповіла китаянка.

За її словами, батько не може лягти в лікарню, тому що йому не можуть офіційно поставити діагноз через брак обладнання для тестів. Мама та тітка жінки, незважаючи на власні проблеми зі здоров'ям, кожного дня ходять у лікарню і сподіваються знайти місце для чоловіка, однак всі медичні заклади відмовляються його приймати.



За словами Веньцзюнь Ван, в Ухані немає можливості допомогти всім хворим / Getty Images

У карантинний пункт беруть хворих лише зі слабко вираженими симптомами

Ван згадала, як батька її подруги не пустили в карантинний пункт, тому що у нього була занадто висока температура. Жінка сказала, що у карантин беруть тільки на перших стадіях хвороби та тоді, коли захворювання знаходиться в інкубаційному стадії. Як вона повідомила, у карантинних пунктах надаються лише базові зручності і немає можливості надавати кваліфіковану медичну допомогу важкохворим. Дядько Ван помер в одному з таких карантинних пунктів, де його жодного разу не оглянув лікар.

Батько і дядько вирушили в карантинний пункт. Спочатку ми всі думали, що це як би лікарня, але виявилося, що це просто готель. Там не було ні медсестер, ні лікарів, а також не було опалення. Вони прийшли туди після обіду, але погодували їх тільки ввечері, холодними закусками. Мій дядько був уже важко хворий, і починав непритомніти. О 6:30 ранку тато пішов його навідати, але до того часу дядько вже помер,

– згадала Веньцзюнь.

Китаянка підтвердила те, що на території будуються нові лікарні. Однак, за її словами, вони призначені для тих людей, які вже знаходяться у переповнених госпіталях, а не для таких, як її сім'я.

Ван додала, що якби вона знала про те, що з 23 січня Ухань буде закритим містом, вона б вивезла всю родину. Жінка наголосила, що ресурсів в місті не вистачає, заражених дуже багато, а люди не знають, чого їм очікувати.

Нам страшно, ми не знаємо, що буде далі. Якби ми опинилися в іншому місці, у нас хоча б була надія. Я не можу сказати, чи правильно ми вчинили, прислухавшись до вказівок влади, які говорили залишатися в місті. Але, я вважаю, смерть мого дядька – відповідь на це питання,

– сказала вона.

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