Країна з найвищим рівнем самогубств допоможе Україні з психічнохворими

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Литва допоможе Україні реформувати підхід до лікування психічнохворих / Голос

МОЗ хоче розробити законопроєкт "Про психічне здоров'я". За словами Скалецької, фахівці з Литви будуть допомагати Україні побудувати новий план, адже ця країна "має значні напрацювання у цій галузі".

Реформувати підхід до лікування психічного здоров'я в Україні – справді потрібно. Проте не можна оминути той факт, що Литва – перша країна за кількістю самогубств у Євросоюзі, повідомляє Eurostat.

Нагадаємо: В Україні змінять підхід до лікування психічнохворих людей


Латвія займає перше місце у Євросоюзі за кількістю самогубств

Це дані за 2014 рік, проте Литовське видання Baltnews пише, що ситуація залишилась незмінною. 

У 2016 в країні було створену спеціальну Комісію із запобігання самогубствам, яка контролює і координує діяльність всіх литовських установ, які відповідають за боротьбу з самогубствами. Проте Литва досі лідирує за цим показником. Фахівці вважають, що плачевна ситуація пов'язана з високим рівнем споживання алкоголю та безробіттям.  

Згідно з даними OECD за 2018 рік, Литва є світовим лідером лідер по споживанню алкоголю. Фахівці додають, саме під час алкогольного сп'яніння відбувається 80% випадків самогубств в цій країні. За роки незалежності Литви з життям покінчили 35 тисяч громадян. 

Співпраця Литви та України

Між працівниками МОЗ та Посольства Литовської Республіки в Україні, відбулась зустріч,  під час якої вони домовились про співробітництво у сфері психічного здоров'я. 

Що хочуть зробити?

  • Соціалізувати людей з психічними розладами;
  • Розробити та впровадити програми для подолання хвороби на національному та регіональних рівнях;
  • Підвищити рівень обізнаності у суспільстві про психічне здоров'я;
 
Зоряна Скалецька
“Новий проєкт повинен повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров'я".

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Самогубство Литва Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька
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