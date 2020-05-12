Кремль приховує понад 70% смертей від коронавірусу на території Росії, – Financial Times

Дані про смертність від коронавірусу в Росії можуть бути на 70% вищими, ніж повідомляє уряд. Журналісти виявили у статистиці багато смертей, які Кремль чомусь не враховує. Окрім того, загальна статистика смертності цьогоріч значно вища у порівнянні з попередніми роками.

Журналісти Financial Times проаналізували офіційні дані про смертність у Москві та Санкт-Петербурзі й виявили велику кількість померлих, які уряд не враховує.

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У квітні в цих містах було на 2073 летальних випадків більше, ніж в середньому за останні 5 років. Натомість в офіційних даних за квітень по Москві всього 629 смертей, у цей момент як ще 1444 смертей залишаються без розгляду.

У Москві найбільше випадків зараження в країні. Ба більше, саме у столиці зареєстрована переважна частина від загальної кількості жертв коронавірусу. Статистика смертності свідчить про те, що у квітні 2020 року вона була найвищою з 2010 року.

Натомість у Санкт-Петербурзі, де зареєстровано 29 летальних випадків від коронавірусу, – у квітні було на 232 смерті більше, ніж в середньому за останні роки.

Станом на ранок 12 травня в Росії зареєстрували 2009 смертей від коронавірусу. Якщо до цієї цифри додати тих, кого не врахували, загальна статистика жертв через хворобу зросте на 72%.

Якщо дані з інших міст продемонструють таку ж різницю, це може стати доказом того, що Кремль дійсно приховує справжню кількість жертв.

Міністерство охорони Росії відмовилося давати коментарі журналістам, а офіційні загальнонаціональні дані будуть опубліковані аж у червні.

До слова, у Росії дія заборона на публікування чи обговорення фейків про пандемію. Деякі критики вважають, що цю заборону можна використати для придушення будь-яких новин, які суперечать офіційним заявам уряду.

Попри те, що Путін запевняє громадян, що все "під контролем", спілка лікарів, пов'язана з опозиційними активістами, заявляє, що уряд приховує масштаби медичної кризи.

Також раніше міністр охорони здоров'я РФ зізнався що не всі жертви COVID-19 потрапляють в офіційну статистику.

До слова, у Великій Британії, де загальна кількість хворих приблизно на 6 тисяч менша, ніж у Росії, виявили понад 32 тисячі смертей через хворобу.

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