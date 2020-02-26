Крім дівчини з собачкою, є ще українці, яких не евакуювали, – звернення до Зеленського з Уханя
Під час евакуації українців з китайського Уханя 3 наших громадян не пустили на борт літака через підвищену температуру. Серед них був українець Слава, який записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, глави МЗС Вадима Пристайка і посольства України.
На початку відео Слава нагадав, що в Ухані, окрім "дівчини з собачкою", є ще 3 українців. Відео оприлюднило "Громадське".
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Слава розповів, що після 3 аналізів у нього не виявили коронавірусу. Наразі українець почуває себе добре, він досі перебуває в готелі.
Я постійно на зв'язку з посольством України, але якоїсь конкретної інформації щодо нашої евакуації вони надати не можуть. Єдине те, що мені надали це те, що я не зможу покинути територію Китаю самостійно, лише за допомогою посольства України,
– сказав українець.
Слава звернувся до української влади через евакуацію з Китаю: відео
Про яку "дівчинку з собачкою" мовиться?Українка Анастасія Зінченко відмовилась від евакуації через те, що на борт літака не пустили її собаку. Справа у тому, що влада КНР не надала такого дозволу. Згодом до Анастасії зателефонував Володимир Зеленський і пообіцяв, що українку повернуть додому.
Окрім того, донецький "Шахтар" заявив, що готовий вислати свій літак за українкою Настею Зінченко.
Повернення українців з китайського Уханя: що відомо
- 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
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