Крім хворого на коронавірус, в Україні ізолювали ще 35 осіб

Разом із першим в Україні пацієнтом з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус SARS-CoV-2, ізолювали ще 35 осіб.

Про це в коментарі Здоров'ю 24 повідомила депутатка Чернівецької обласної ради та інфекціоністка Ольга Кобевко.

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Інфекціоністка Ольга Кобевко “Вони не перебувають у нас на стаціонарі, це самоізоляція. Це всі люди, з якими хворий перебував у близькому контакті”.

Однак завідуюча інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску сказала, що їй нічого не відомо про цю ізоляцію.

Також вона зазначила, що лікарня була готова до прийому хворого на коронавірус і дотрималася всіх заходів безпеки.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 Каналу

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