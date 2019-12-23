Крива носова перегородка: симптоми та що робити
Носова перегородка трохи зміщена від центру приблизно у 80% населення, й переважна більшість з них навіть не відчуває дискомфорту.
Навіть люди з дуже кривою носовою перегородкою можуть не звертати уваги на те, що ніс погано дихає, адже звикли до цього стану і не знають, що може бути інакше.
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Оперування перегородки носа називається септопластикою, але саме по собі відхилення перегородки – не підстава для хірургічного втручання.
Причини кривої носової перегородки
- Травма носа, яка найчастіше трапляється під час народження.
- Асиметричний розвиток хрящів і кісток носа під час розвитку плоду
Симптоми та наслідки кривої перегородки носа
- Почергово дихає то одна, то інша сторона носа (особливо вночі), або погано дихають одразу обидві сторони;
- Часті інфекції пазух носа (гайморит);
- Змінюється повітряний потік, шкіра в носі стає сухою і потрісканою;⠀
- Головний біль;
- Хронічний нежить та стікання слизу;
- Гучне дихання під час сну;
- Розбитість, втома, відсутність концентрації через кисневе голодування;
Коли потрібно робити оперувати носову перегородку
- Викривлення носової перегородки з хронічною закладеністю носа, ускладненим диханням та нежитю;
- Часті гнійні синусити (гайморити), а саме понад 3 разів на рік;
- Медикаменти не допомагають;
- Зупинки дихання уві сні, сильне хропіння, дихання через рот;
- Неконтрольовані носові кровотечі, а інші методи лікування зазнали невдачі;
- Зниження працездатності, підвищена втома, головний біль, погана концентрація уваги через нестачу кисню;
У деяких випадках ринопластика проводиться одночасно з септопластикою.
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