Крива носова перегородка: симптоми та що робити

Носова перегородка трохи зміщена від центру приблизно у 80% населення, й переважна більшість з них навіть не відчуває дискомфорту.

Навіть люди з дуже кривою носовою перегородкою можуть не звертати уваги на те, що ніс погано дихає, адже звикли до цього стану і не знають, що може бути інакше.

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Оперування перегородки носа називається септопластикою, але саме по собі відхилення перегородки – не підстава для хірургічного втручання.

Причини кривої носової перегородки

Травма носа, яка найчастіше трапляється під час народження.

Асиметричний розвиток хрящів і кісток носа під час розвитку плоду

Симптоми та наслідки кривої перегородки носа

Почергово дихає то одна, то інша сторона носа (особливо вночі), або погано дихають одразу обидві сторони;

Часті інфекції пазух носа (гайморит);

Змінюється повітряний потік, шкіра в носі стає сухою і потрісканою;⠀

Головний біль;

Хронічний нежить та стікання слизу;

Гучне дихання під час сну;

Розбитість, втома, відсутність концентрації через кисневе голодування;

Коли потрібно робити оперувати носову перегородку

Викривлення носової перегородки з хронічною закладеністю носа, ускладненим диханням та нежитю;

Часті гнійні синусити (гайморити), а саме понад 3 разів на рік;

Медикаменти не допомагають;

Зупинки дихання уві сні, сильне хропіння, дихання через рот;

Неконтрольовані носові кровотечі, а інші методи лікування зазнали невдачі;

Зниження працездатності, підвищена втома, головний біль, погана концентрація уваги через нестачу кисню;

У деяких випадках ринопластика проводиться одночасно з септопластикою.

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