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Крива носова перегородка: симптоми та що робити

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Крива носова перегородка: що робити / med-practic

Носова перегородка трохи зміщена від центру приблизно у 80% населення, й переважна більшість з них навіть не відчуває дискомфорту.

Навіть люди з дуже кривою носовою перегородкою можуть не звертати уваги на те, що ніс погано дихає, адже звикли до цього стану і не знають, що може бути інакше.

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Оперування перегородки носа називається септопластикою, але саме по собі відхилення перегородки – не підстава для хірургічного втручання.

Причини кривої носової перегородки

  • Травма носа, яка найчастіше трапляється під час народження. 
  • Асиметричний розвиток хрящів і кісток носа під час розвитку плоду

Наслідки кривої носової перегородки

Симптоми та наслідки кривої перегородки носа

  • Почергово дихає то одна, то інша сторона носа (особливо вночі), або погано дихають одразу обидві сторони;
  • Часті інфекції пазух носа (гайморит);
  • Змінюється повітряний потік, шкіра в носі стає сухою і потрісканою;⠀
  • Головний біль;
  • Хронічний нежить та стікання слизу;
  • Гучне дихання під час сну;
  • Розбитість, втома, відсутність концентрації через кисневе голодування;

Коли потрібно робити оперувати носову перегородку

  • Викривлення носової перегородки з хронічною закладеністю носа, ускладненим диханням та нежитю;
  • Часті гнійні синусити (гайморити), а саме понад 3 разів на рік;
  • Медикаменти не допомагають;
  • Зупинки дихання уві сні, сильне хропіння, дихання через рот;
  • Неконтрольовані носові кровотечі, а інші методи лікування зазнали невдачі;
  • Зниження працездатності, підвищена втома, головний біль, погана концентрація уваги через нестачу кисню;

У деяких випадках ринопластика проводиться одночасно з септопластикою.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування
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