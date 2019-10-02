Кролики допомогли зрозуміти для чого жінкам оргазм

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Для чого жінкам оргазм
Для чого жінкам оргазм / pixabay.com

Спостереження за кролицями довели схожість жіночого оргазму з біологічним механізмом, який стимулює овуляцію в процесі сексу.

У людей і людиноподібних мавп жіночий оргазм еволюціонував з такого механізму, вважають американські вчені.

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На жіночий оргазм негативно впливають деякі препарати – наприклад, антидепресант флуоксетин. Щоб дослідити це, команда призначила 12 самкам кролика двотижневий курс цього препарату.

Досліди на кроликах показали, що оргазм потрібен жінкам для овуляції
Досліди на кроликах показали, що оргазм потрібен жінкам для овуляції

Тоді вчені перевірили кількість яйцеклітин, які виділялися після того, як тварини спарювались. Результати показали, що кролики, які отримували антидепресанти, вивільняли на 30% менше яйцеклітин, ніж дев'ять кроликів, які не приймали препарат.

Команда заявила, що результати відповідають їх теорії, що кроликам потрібно відчути щось схоже на оргазм, щоб відбулися гормональний сплеск та овуляція.

На основі цих експериментів дослідники зробили висновок, що жіночий оргазм еволюціонував з більш раннього механізму, який потрібний для продовження роду.

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Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Жіноче здоров’я Секс
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