Кров дівчини посиніла через знеболювальне: фото
Кров 25-річної дівчини із США посиніла після того, як вона випила велику дозу знеболювального.
Дівчина перед сном випила ліки проти зубного болю, які попередньо придбала в місцевій аптеці без рецепта, зазначає CNN.
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Доза виявилась надто великою і на ранок дівчина відчула слабкість та звернулась до лікаря.
Медики взяли у пацієнтки кров з артерії та були шоковані. Отримана кров була темно-синього кольору. Шкіра і нігті також мали такий відтінок.
Ліки проти зубного болю мали в складі бензакоїн
Лікарі поставили діагноз "метгемоглобінемія". Причиною стала надто велика доза знеболювального, що мав в складі бензакоїн – місцевий анестетик.
Як виявилось, рівень кисню в крові дівчини складав 67% при тому, що норма 95-100%.
Це загрожувало серйозними пошкодженнями мозку і навіть смертю. Завдяки своєчасно наданій допомозі, стан жінки покращився.
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