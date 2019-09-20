Кров дівчини посиніла через знеболювальне: фото

Кров 25-річної дівчини із США посиніла після того, як вона випила велику дозу знеболювального.

Дівчина перед сном випила ліки проти зубного болю, які попередньо придбала в місцевій аптеці без рецепта, зазначає CNN.

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Доза виявилась надто великою і на ранок дівчина відчула слабкість та звернулась до лікаря.

Медики взяли у пацієнтки кров з артерії та були шоковані. Отримана кров була темно-синього кольору. Шкіра і нігті також мали такий відтінок.



Ліки проти зубного болю мали в складі бензакоїн

Лікарі поставили діагноз "метгемоглобінемія". Причиною стала надто велика доза знеболювального, що мав в складі бензакоїн – місцевий анестетик.

Як виявилось, рівень кисню в крові дівчини складав 67% при тому, що норма 95-100%.

Це загрожувало серйозними пошкодженнями мозку і навіть смертю. Завдяки своєчасно наданій допомозі, стан жінки покращився.