У крові чоловіків більше ферменту, який допомагає COVID-19 заражати клітини: нові дані

Вчені з Нідерландів провели нове масштабне дослідження, результати якого знову свідчать про те, що чоловіки у більшій зоні ризику заразитися COVID-19 та отримати його складну форму, ніж жінки.

Вчені порівняли вразливість жінок та чоловіків до коронавірусу. У дослідженні взяло участь близько 4 тисяч людей, результати роботи опубліковані European Society of Cardiology.

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Відомо, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 використовує білок ACE2 для того, щоб проникати в здорові клітини та інфікувати їх. Дослідники виявили, що рівень цього білку у крові чоловіків вищий, ніж у жінок. Окрім того, рівень цього білка вищий й у тих людей, які мають серцево-судинні захворювання.

Це не перше дослідження, яке говорить про те, що чоловіки частіше помирають від коронавірусу. Але це перше масштабне дослідження, яке може відповісти на запитання "чому?". Раніше вчені лише припускали, що причиною є білок ACE2.

Як проводилось дослідження

Під час першого етапу дослідження науковці порівняли концентрацію ACE2 в крові у 1485 чоловіків і 537 жінок з серцевою недостатністю. Середній вік чоловіків становив 69 років, а жінок – 75 років. Згодом дослідники провели друге дослідження для підтвердження своїх висновків на 1123 чоловіках і 575 жінках тієї ж вікової групи. Добровольці, на яких проводили дослідження, були з 11 європейських країн.

Виявилось, що рівень ACE2 в крові був прив'язаний більше до чоловічої статі, ніж до супутніх захворювань або прийому інгібіторів ACE, ARBS та MRAs.

Відтак, дослідники стверджують, що людям з серцевою недостатністю не варто припиняти прийом препаратів через те, що у них виявили коронавірус.

Ці препарати дуже ефективні проти серцевої недостатності й гіпотетичний вплив на вірусну інфекцію слід зіставляти з вже доведеними перевагами терапії,

– заявив автор дослідження Адріан Воорс.

Попри це, вчені визнають, що їхнє дослідження було дещо обмеженим, адже рівень білку ACE2 вимірювали лише в крові. Втім, його концентрація є й в легенях, серці, нирках, сім'яниках чоловіків та інших тканинах.

Коронавірус тісно пов'язаний з білком ACE2 в легенях, але оскільки у дослідженні взяли участь здорові люди, необхідні подальші дослідження для остаточних підтверджень висновків цієї заяви.

Нагадаємо, що напередодні китайські лікарі повідомили, що чоловіки помирають від коронавірусу більш ніж удвічі частіше за жінок.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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