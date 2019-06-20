Кровотечі не під час менструацій: чим це загрожує

Основним симптомом маткової кровотечі є виділення крові з матки не під час менструацій. Причому інтенсивність виділень може бути різною — від сильної кровотечі до кровомазання.

Аномальна кровотеча може бути та в період менструації.

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Хірург Микита Ванке зазначає, що у цьому випадку від нормального фізіологічного процесу воно відрізняється:

1) інтенсивністю – іноді жінці доводиться міняти прокладки або тампони кожну годину,

2) тривалістю – більш, як сім днів,

3) нехарактерними болями внизу живота.

Жінка, яка страждає матковими кровотечами зазвичай бліда, відчуває слабкість, тиск у неї знижений.

До маткових кровотеч можуть привести будь-які захворювання матки або порушення роботи яєчників.

Існує кілька видів маткових кровотеч

дисфункціональні маткові кровотечі,

кровотечі при онкологічних захворюваннях,

кровотечі при міомі матки,

кровотечі при поліпах матки, ендометрію і цервікального каналу,

кровотечі при ендометріозі,

кровотечі після аборту,

кровотечі в післяпологовому періоді,

акушерські кровотечі.

Діагностувати маткову кровотечу нескладно. Набагато складніше і важливіше з'ясувати, чому вона виникла. Для цього необхідно звернутися до акушера-гінеколога, ендокринолога, онколога. Якщо кровотеча виникла підлітка, то потрібна консультація і підліткового терапевта.



Зверніться до акушера-гінеколога, ендокринолога, онколога

Які аналізи необхідно здати

аналіз крові на гормони (тироксин, естрогени, тестостерон, лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормони, кортизол і прогестерон);

клінічний аналіз крові;

біохімічний аналіз крові;

загальний аналіз сечі.

Які дослідження потрібно пройти

ультразвукове дослідження матки й придатків; електроенцефалографія з ортостатичними пробами; реоенцефалографія; вагіноскопія; вульвоскопія; гістеросальпінгографія; біопсія шийки матки; пункція заднього склепіння піхви.



Необхідно пройти ультразвукове дослідження матки й придатків

При перших симптомах зверніться до лікаря.

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