Кровотечі не під час менструацій: чим це загрожує

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Маткові кровотечі: які аналізи потрібно здати
Маткові кровотечі: які аналізи потрібно здати / hopkinsmedicine.org

Основним симптомом маткової кровотечі є виділення крові з матки не під час менструацій. Причому інтенсивність виділень може бути різною — від сильної кровотечі до кровомазання.

Аномальна кровотеча може бути та в період менструації.

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Хірург Микита Ванке зазначає, що у цьому випадку від нормального фізіологічного процесу воно відрізняється:

1) інтенсивністю – іноді жінці доводиться міняти прокладки або тампони кожну годину,

2) тривалістю – більш, як сім днів,

3) нехарактерними болями внизу живота.

Жінка, яка страждає матковими кровотечами зазвичай бліда, відчуває слабкість, тиск у неї знижений.

До маткових кровотеч можуть привести будь-які захворювання матки або порушення роботи яєчників.

Існує кілька видів маткових кровотеч 
  • дисфункціональні маткові кровотечі,
  • кровотечі при онкологічних захворюваннях,
  • кровотечі при міомі матки,
  • кровотечі при поліпах матки, ендометрію і цервікального каналу,
  • кровотечі при ендометріозі,
  • кровотечі після аборту,
  • кровотечі в післяпологовому періоді,
  • акушерські кровотечі.

Діагностувати маткову кровотечу нескладно. Набагато складніше і важливіше з'ясувати, чому вона виникла. Для цього необхідно звернутися до акушера-гінеколога, ендокринолога, онколога. Якщо кровотеча виникла підлітка, то потрібна консультація і підліткового терапевта.

Зверніться до акушера-гінеколога, ендокринолога, онколога
Зверніться до акушера-гінеколога, ендокринолога, онколога

Які аналізи необхідно здати

  • аналіз крові на гормони (тироксин, естрогени, тестостерон, лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормони, кортизол і прогестерон);
  • клінічний аналіз крові;
  • біохімічний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі.

Які дослідження потрібно пройти

  1. ультразвукове дослідження матки й придатків;
  2. електроенцефалографія з ортостатичними пробами;
  3. реоенцефалографія;
  4. вагіноскопія;
  5. вульвоскопія;
  6. гістеросальпінгографія;
  7. біопсія шийки матки;
  8. пункція заднього склепіння піхви.

Необхідно пройти ультразвукове дослідження матки і придатків
Необхідно пройти ультразвукове дослідження матки й придатків

При перших симптомах зверніться до лікаря.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я
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