Кровотечі не під час менструацій: чим це загрожує
Основним симптомом маткової кровотечі є виділення крові з матки не під час менструацій. Причому інтенсивність виділень може бути різною — від сильної кровотечі до кровомазання.
Аномальна кровотеча може бути та в період менструації.
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Хірург Микита Ванке зазначає, що у цьому випадку від нормального фізіологічного процесу воно відрізняється:
1) інтенсивністю – іноді жінці доводиться міняти прокладки або тампони кожну годину,
2) тривалістю – більш, як сім днів,
3) нехарактерними болями внизу живота.
Жінка, яка страждає матковими кровотечами зазвичай бліда, відчуває слабкість, тиск у неї знижений.
До маткових кровотеч можуть привести будь-які захворювання матки або порушення роботи яєчників.
- дисфункціональні маткові кровотечі,
- кровотечі при онкологічних захворюваннях,
- кровотечі при міомі матки,
- кровотечі при поліпах матки, ендометрію і цервікального каналу,
- кровотечі при ендометріозі,
- кровотечі після аборту,
- кровотечі в післяпологовому періоді,
- акушерські кровотечі.
Діагностувати маткову кровотечу нескладно. Набагато складніше і важливіше з'ясувати, чому вона виникла. Для цього необхідно звернутися до акушера-гінеколога, ендокринолога, онколога. Якщо кровотеча виникла підлітка, то потрібна консультація і підліткового терапевта.
Зверніться до акушера-гінеколога, ендокринолога, онколога
Які аналізи необхідно здати
- аналіз крові на гормони (тироксин, естрогени, тестостерон, лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормони, кортизол і прогестерон);
- клінічний аналіз крові;
- біохімічний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі.
Які дослідження потрібно пройти
- ультразвукове дослідження матки й придатків;
- електроенцефалографія з ортостатичними пробами;
- реоенцефалографія;
- вагіноскопія;
- вульвоскопія;
- гістеросальпінгографія;
- біопсія шийки матки;
- пункція заднього склепіння піхви.
Необхідно пройти ультразвукове дослідження матки й придатків
При перших симптомах зверніться до лікаря.
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